Plantean adaptar las ayudas para la adquisición de animales de reposición a las necesidades actuales de las explotaciones ganaderas

ARAG-ASAJA ha trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente una serie de propuestas para modificar las condiciones de las ayudas destinadas a la adquisición de animales de reposición, reguladas por la Orden ATP/23/2022, de 18 de mayo. El objetivo es adaptar esta línea de subvenciones a la realidad actual del sector ganadero, facilitar el acceso de los profesionales y mejorar el aprovechamiento de los fondos públicos disponibles.

La organización ha planteado estas modificaciones tras analizar el funcionamiento de las ayudas en el Foro de Sanidad Animal celebrado el pasado 27 de octubre. En este encuentro se puso de manifiesto que, pese al incremento presupuestario realizado hace aproximadamente cuatro años, en la última convocatoria apenas se ha ejecutado algo más de la mitad del presupuesto disponible.

Ante esta situación, ARAG-ASAJA considera necesario revisar algunos de los requisitos y límites establecidos en la normativa para conseguir que estas ayudas respondan mejor a las necesidades de las explotaciones y lleguen a un mayor número de ganaderos.

PIDEN ELEVAR EL PORCENTAJE MÁXIMO DEL 15% DE HEMBRAS DE REPOSICIÓN SUBVENCIONABLES RESPECTO AL NÚMERO DE REPRODUCTORAS DE LA EXPLOTACIÓN

Entre las principales propuestas, la organización plantea reducir de ocho a seis meses la edad mínima exigida para que el ganado vacuno y las hembras de equino puedan ser subvencionables, así como estudiar una mayor flexibilidad en las edades mínimas del resto de las especies, especialmente en el porcino y los machos de equino. Esta medida permitiría ampliar las posibilidades de adquisición de animales de reposición y adaptarse mejor a las opciones disponibles en el mercado.

Asimismo, ARAG-ASAJA propone incrementar las cuantías máximas de las ayudas por animal, actualmente recogidas en la orden reguladora, para adecuarlas al encarecimiento que han experimentado los animales reproductores y los costes de producción. La organización considera que los importes actuales deben actualizarse para mantener su capacidad de incentivar la mejora genética y apoyar de forma efectiva las inversiones que realizan los ganaderos.

Otra de las modificaciones solicitadas es elevar el porcentaje máximo del 15% de hembras de reposición subvencionables respecto al número de reproductoras de la explotación. Según ARAG-ASAJA, este límite puede resultar insuficiente para aquellas explotaciones que necesitan acometer una renovación importante de sus reproductoras, ya sea por razones de mejora genética, actualización del censo o necesidades productivas.

Por último, la organización reclama ampliar el número de sementales subvencionables por explotación, revisando los límites y las proporciones actuales en función del número de reproductoras y de las particularidades de cada especie y orientación productiva. Los requisitos vigentes pueden resultar restrictivos, especialmente para las explotaciones con un mayor número de reproductoras.