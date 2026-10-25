Plantean a Planas a impulsar que Europa extienda las medidas previstas para los fertilizantes al gasóleo agrícola de forma permanente

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) pide al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que respalde ante las instituciones europeas la iniciativa que lidera el Gobierno italiano en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE (AGRIFISH), y que cuenta con el apoyo del conjunto del sector agrario europeo, para movilizar nuevos recursos frente al incremento de los costes de producción, en concreto que extienda las medidas previstas para los fertilizantes al gasóleo agrícola con financiación de fondos FEADER y que se convierta en un mecanismo permanente dentro de la política de desarrollo rural.

La organización considera necesario reforzar las herramientas disponibles para responder a una crisis que está comprometiendo la rentabilidad y la liquidez de las explotaciones. En este contexto, ASAJA defiende que la respuesta europea debe permitir aprovechar los recursos disponibles de la PAC, con mayor flexibilidad para atender las necesidades más urgentes de los agricultores.

EXTENDER AL GASÓLEO AGRÍCOLA LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA LOS FERTILIZANTES

En primer lugar, ASAJA reclama que la estrategia europea de apoyo frente al encarecimiento de los fertilizantes se extienda también al gasóleo agrícola, mediante una medida financiada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y aplicada a través de las intervenciones de desarrollo rural que gestionan las comunidades autónomas.

Ante la creciente frecuencia de las crisis que golpean al sector, la organización considera clave que esta posibilidad no se limite a una respuesta puntual, sino que se convierta en un mecanismo permanente dentro de la política de desarrollo rural, que pueda activarse con rapidez en circunstancias excepcionales sin necesidad de modificar cada vez el reglamento de base.

Esta mayor flexibilidad permitiría movilizar recursos para afrontar subidas extraordinarias de los costes de producción y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de que parte de los fondos programados quede sin ejecutar. Las dificultades económicas de las explotaciones y su menor capacidad para cofinanciar determinadas inversiones pueden retrasar la ejecución de las intervenciones previstas en los programas de desarrollo rural. Ese dinero no puede perderse justo cuando el campo más lo necesita.

PRORROGAR EL MARCO TEMPORAL DE AYUDAS DE ESTADO

En segundo lugar, ASAJA considera esencial que se prorrogue el Marco Temporal de Ayudas de Estado adoptado en respuesta a la crisis de Oriente Medio, cuya vigencia está previsto que expire a finales de este año.

La prórroga permitiría a los Estados miembros conservar el margen necesario para apoyar de forma específica a las explotaciones y empresas más afectadas por la subida de los costes, en una situación que sigue generando incertidumbre en el sector.

Igualmente, ante la necesidad de articular una respuesta coordinada a escala europea, ASAJA insta al ministro Luis Planas a que España respalde esta iniciativa y contribuya a recabar apoyos entre los Estados miembros en el próximo Consejo de Agricultura y Pesca, que se celebrará los días 26 y 27 de octubre.

Para ASAJA, la Unión Europea debe dotarse de mecanismos capaces de responder con rapidez a situaciones excepcionales, aprovechando los recursos disponibles y evitando que agricultores y ganaderos tengan que afrontar en solitario un incremento extraordinario de sus costes de producción. Cada subida del gasóleo se paga en el campo, y sin rentabilidad no hay explotaciones viables ni relevo generacional.