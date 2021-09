Plantean a los productores que no tengan prisa a la hora de vender su cosecha de cítricos ante la presión de la gran distribución

Ante los intentos detectados por parte de las grandes cadenas de distribución de presionar con precios a la baja a los productores alicantinos en el inicio de la campaña citrícola, ASAJA Alicante quiere mandar un mensaje de tranquilidad y prudencia a todos los agricultores y les aconseja que no tengan prisa a la hora de vender su cosecha, como consecuencia de la presión que está ejerciendo la Gran Distribución, que está intentado «boicotear» el inicio de la campaña de cítricos aprovisionándose de forma masiva de cítricos de Sudáfrica.

«Las grandes cadenas están comprando de forma masiva cítricos de Sudáfrica, que está importando ahora mucho, debido a que, por los problemas sociales que ha tenido, anteriormente no lo ha podido hacer durante el grueso de su campaña. Cabe tener en cuenta que a Sudáfrica le quedan quince días de campaña y que la previsión citrícola española que hizo hace unos días el Ministerio de Agricultura este año es menor, con un descenso acusado del limón de un 19,2% menos que en la campaña anterior en la Comunidad Valenciana. Por ello, el mercado español y europeo van a poder absorber sin problemas la producción nacional, con lo que se esperan precios razonables y que ofrezcan rentabilidad en campo. Por eso que no tengan prisa a la hora de vender.. Sabemos de intentos de operaciones recientes de la Gran Distribución de limón Fino a 0,30 céntimos el kilo, lo que implica que con el descenso de producción y el incremento de los inputs como el agua, la electricidad, el salario mínimo y los tratamientos, este año es un precio por debajo de costes por el que no vamos a permitir vender», denuncia el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, que isniste en que los productores que no tengan prisa a la hora de vender su cosecha.

ASAJA Alicante informa de que en estos momentos el mercado citrícola está muy poco activo, con muchas existencias del limón de Sudáfrica, pero augura que para mediados de octubre se reactiven de forma viva las operaciones con precios razonables en origen. «Hay que destacar que el octubre la Unión Europea tiene que renegociar el acuerdo con Sudáfrica, y será ese el momento para exigir reciprocidad y cláusulas de salvaguarda, por lo que reclamamos a nuestros políticos, de España y Europa, que tomen buena nota de lo que ya está pasando, de los intentos de hundir la campaña por la Gran Distribución, y defiendan a los agricultores europeos como se merecen», afirma Andreu.

Asimismo, ASAJA se reitera en que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria que está a punto de aprobarse en el Parlamento, por considerarse que sólo así quedará protegida la lealtad en las transacciones comerciales entre los operadores y la aportación de valor en todos los eslabones que intervienen en la cadena.

«Desde ASAJA incidimos en la necesidad de extender la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final y que supondría otorgar el reconocimiento público al sector agrario como elemento estratégico en la cadena alimentaria. La regulación de la prohibición de la venta a pérdidas es la principal reivindicación de asociaciones y patronales del sector agroalimentario y una de las medidas más importantes de la reforma y esperemos que sea una realidad en la votación de la reforma de la Ley que tendrá lugar esta misma semana en el Congreso de los Diputados para que no volvamos a vivir situaciones como la que atraviesan ahora los cítricos españoles», afirma el presidente de ASAJA Alicante.