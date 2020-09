Planas se lo deja claro a las CCAA: «Todo ha cambiado. El dinero de la PAC ya no es para ninguna comunidad, es para el sector»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado este lunes 7 por dónde irán los cambios en la nueva PAC y ha deja claro a las CCAA su deseo sobre que las Comunidades Autónomas perciban el cambio de rumbo que ha emprendido la Política Agrícola Común (PAC) y que se han acabado las pugnas por ver quién obtiene más fondos comunitarios percibidos porque «ese planteamiento es parte del equívoco que se está generando. El dinero no es para Andalucía ni para Extremadura ni para Castilla La Mancha, ni para ninguna comunidad autónoma. Seamos claros».

Durante una entrevista con el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, ha abundado en la idea del cambio que late en la PAC tras sostener que «esta PAC no es continuación. Es punto y aparte». En este sentido, el ministro de Agricultura ha apuntado que «algunas comunidades lo han entendido, otras, menos», para matizar que «a mi me gustaría que Andalucía y la Junta de Andalucía entendiera bien que estamos ante una nueva PAC, totalmente distinta de la del pasado», en referencia a unos cambios, como son los derechos históricos, que llevan camino de desaparecer.

«LA PAC ES APOYO A AGRICULTORES Y GANADEROS, NO ES UN FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL» En este sentido, ha apuntado que «el modo de calcular esta PAC es distinto del pasado. Ahora no son requisitos que tengamos que cumplir con Bruselas en su aplicación en España. Ahora son objetivos globales que tenemos que cumplir», a la vez que ha abogado por evaluar «qué sectores necesitan más apoyos», así como ha señalado que son las propias organizaciones agrarias las que reivindican que «los cálculos no se hagan con rendimientos de hace 20 años. Agricultores y ganaderos andaluces y españoles deben disponer del mejor instrumento de apoyo. Éste es el fondo del debate», ha afirmado Planas.

Ese cambio de filosofía de la PAC lo ha situado el ministro de Agricultura en aspectos como «el enfoque de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la digitalización del sector, o la incorporación de hombres y mujeres». El ministro de Agricultura deja claro sobre el cronograma de aplicación de la nueva PAC que «la discusión europea no ha acabado, lo que significa que hasta la próxima primavera no podremos tener cerrado el modelo».

«La PAC, que es apoyo a agricultores y ganaderos, no son kilómetros cuadrados, y no he dicho hectáreas, no es un Fondo de Compensación Interterritorial», ha apostillado el ministro de Agricultura. Respecto a la modificación de la Ley de Cadena Agroalimentaria, ha asegurado que «está desequilibrada y hay que incrementar el valor que perciben los agricultores». Finalmente, ante las movilizaciones de varios sectores del campo deja claro que «es trabajando como vamos a salir adelante».