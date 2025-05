Planas se desmarca de las líneas maestras de la CE para la futura PAC y exige un único paquete, separado del resto de los fondos europeos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha desmarcado de las líneas maestras de la propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) en relación con la PAC y ha defendido este lunes 26 que la Política Agraria Común mantenga su singularidad en un único paquete, separado del resto de los fondos europeos, como ha ocurrido desde que se firmó el Tratado de Roma -acuerdo fundacional origen de la actual Unión Europea- y que éstos fondos tengan una dimensión suficiente de apoyo al sector primario en el nuevo marco financiero plurianual.

En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca celebrado en Bruselas, Luis Planas ha defendido la «singularidad» de la PAC. Ha remarcado que tiene que mantener su carácter estratégico dentro de las políticas de la Unión Europea para dar respuesta a los desafíos que tiene en la actualidad la producción de alimentos. Ha reivindicado el mantenimiento de los dos pilares de la PAC, las ayudas directas a la renta de agricultores y ganaderos y las medidas de desarrollo rural.

El ministro ha apelado a no perder la memoria de las movilizaciones que protagonizaron los agricultores y ganaderos en un buen número de Estados miembros a comienzos del año 2024, en las que ha recordado «solicitaban más apoyo, más simplificación y, sobre todo, planteaban el reconocimiento de la contribución del sector agrario a la seguridad alimentaria europea». «Esperemos que la Comisión Europea no cometa el error de hacer una propuesta que no responda a las expectativas básicas del sector«, ha asegurado, dejando claro que se desmarca de las líneas maestras planteadas hace día por la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen.

Está previsto que la Comisión presente en julio su propuesta de marco financiero plurianual que regirá las políticas comunitarias a partir de 2027 y de reglamentos de la nueva PAC. Los ministros presentes en la reunión del Consejo de Agricultura han pedido un apoyo firme del Comisario de Agricultura y Alimentación, Hansen en un debate general presupuestario, y más allá del documento de «Visión de la Agricultura y Alimentación» presentado por la Comisión.

El ministro ha explicado que las ayudas de la PAC deben evolucionar hacia un sistema de apoyos simple y justo, enfocado hacia los agricultores que más lo necesitan y deben ser realmente incentivadoras, destacando el apoyo a los jóvenes y las mujeres, porque el sector agrario suministra bienes públicos que deben ser compensados, ya que de ello depende la seguridad alimentaria de Europa. Para cumplir esta función, el sector va a requerir inversiones en tecnología e innovación, particularmente en el ámbito del regadío o en innovación agraria, como sería el caso de las nuevas técnicas genómicas.

MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN



El Consejo ha abordado las propuestas de simplificación de la PAC presentada a finales de abril por la Comisión Europea, sobre las que el ministro ha dicho que se trata de una reforma «a mitad de camino» de la misma. Planas ha destacado que la CE ha recogido la mayor parte de las propuestas presentadas por España.

Ha hecho énfasis en particular en dos asuntos, la supresión de la liquidación anual de rendimiento, que implicaba cálculos de más de 2.000 operaciones, y el régimen simplificado para los perceptores de ayudas de hasta 2.500 euros, aunque el ministro ha anunciado que pedirá que se eleve hasta los 5.000 euros.

Planas ha valorado que el uso de la reserva de crisis se utilice solo para afrontar problemas de mercado y ha cuestionado que se empleen los fondos de las ayudas directas para estas situaciones. Ha propuesto, sin embargo, el reforzamiento de los seguros nacionales agrarios mediante la creación de un sistema de reaseguros europeo.

En el nuevo debate mantenido por los ministros sobre el documento Visión para la Agricultura y la Alimentación, Planas ha reiterado la valoración positiva de España porque «orienta bien los trabajos para la legislatura», pero ha conminado a que se lleven a cabo cuanto antes las propuestas legislativas para la reforma de la cadena alimentaria y el procedimiento simplificado para la autorización de productos fitosanitarios, «que es muy necesario para responder a los retos derivados del cambio climático».

ARANCELES: APLAUDE LA INTENCIÓN DE APLAZAR SU IMPOSICIÓN A JULIO MIENTRAS SE NEGOCIA CON EEUU

En cuanto a la situación de los mercados, Luis Planas ha manifestado el apoyo a la estrategia de la CE de alcanzar una solución negociada a la imposición de aranceles con el Gobierno de Estados Unidos para evitar una escalada en la guerra comercial que sería perjudicial para las dos partes.

En este sentido, se ha felicitado porque la intervención de la presidenta de la Comisión Europea ayer, en una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya permitido reconducir la situación después de que éste recomendara -el viernes, día 23- imponer aranceles del 50 % a todos los productos europeos, y se hayan dado de plazo hasta el 9 de julio para intentar alcanzar un acuerdo.

Las tres claves de la situación actual, ha insistido Planas, son respeto, diálogo y firmeza, porque si finalmente no se produjera un acuerdo satisfactorio, Europa adoptará las medidas de respuesta correspondientes.