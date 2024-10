Planas se defiende de las críticas del sector: «Ninguna comunidad autónoma ha planteado al Ministerio el arranque de viñedo»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha salido al paso ante las críticas del sector vitivinícola y ha asegurado este jueves 22 que, hasta la actualidad, «ninguna comunidad autónoma ha planteado al Ministerio el arranque de viñedo» para sus territorios.

Planas, en declaraciones a los periodistas, ha ratificado que la postura actual del Ministerio de Agricultura respecto al arranque de viñedo no es adoptar esta medida, sino «estudiar todas las medidas que nos propongan y sugieran las comunidades autónomas».

«Tenemos que ponernos de acuerdo el Gobierno de España y 17 comunidades autónomas, primero, en el diagnóstico; y, en segundo lugar, en las medidas de respuesta que tengan que darse», ha recalcado, tras participar en el acto institucional del centenario de Bodegas Ramón Bilbao, situada en la localidad riojana de Haro.

Planas ha añadido que le «extrañó mucho» que se le atribuyera recientemente «una negativa radical» al arranque de viñedo, tras participar en un acto en Francia.

«Tampoco digo ahora que (el arranque) esté sobre la mesa» porque «hay que reflexionar a nivel europeo y en el grupo de alto nivel europeo qué medidas se adoptan como respuesta a la situación que se plantea» en el sector vitivinícola.

En su opinión, abordar la situación del sector vitivinícola es «un trabajo de fondo» y su impresión personal es que esta situación en España no es la misma que la que de otros países europeos vitivinícolas, lo que no significa, ha recalcado, que no haya que adoptar medidas.

Por ejemplo, dentro de las denominaciones de origen, son éstas y sus consejos rectores los que «mejor conocen la situación», al igual que la conocen las respectivas comunidades autónomas, por lo que, «cuando tenga que intervenir el Gobierno de España y tomar decisiones, lo hará», pero «después de escuchar a todo el mundo y reflexionar sobre ello».

EL OBJETIVO NO ES EL ARRANQUE Y NO ESTÁ INCLUIDO ENTRE LAS MEDIDAS QUE SE FINANCIAN CON CARGO AL PASVE

Ha insistido en que el objetivo «no es el arranque de viñedo, sino el futuro del sector» y Francia no está en la misma situación que España, por lo que este país ha planteado este tipo de medidas, como el arranque.

«Nuestra situación no es similar y, por lo tanto, la respuesta no tiene por qué ser similar» y, si como consecuencia de este debate, surgen medidas que puedan ser interesantes para España y el sector vitivinícola español, «como ministro, las apoyaré, pero siempre teniendo en cuenta los intereses de España, de nuestros productores, no de las hipótesis que se puedan producir en otros países europeos», ha resaltado

El ministro también ha informado de que el arranque de viñedo no está incluido entre las medidas que se financian con cargo al fondo de la intervención sectorial del vino.

Ha reconocido que en la pasada campaña ha habido desajustes, pero «se ha conseguido un resultado equilibrado» con la cosecha en verde y la destilación financiada por las comunidades autónomas.

Actualmente, ha incidido en que el Ministerio se reúne periódicamente con las comunidades autónomas para hacer el diagnóstico y dar respuesta.

En paralelo, a nivel europeo, la Comisión Europea ha creado el grupo de alto nivel, que en noviembre celebrará su tercera reunión para ver «si frente a las diferentes situaciones europeas existentes, hace falta o no modificar alguno de los instrumentos existentes».

Planas ha asegurado en que, como ministro, entiende que el sector vitivinícola español tiene «posibilidades de futuro» y «tenemos que tomar medidas equilibradas, financiables y que tengan un resultado positivo para los viticultores y para el conjunto de las bodegas».