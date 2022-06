Planas se cansa de las críticas a la PAC y acusa a las organizaciones agrarias andaluzas de confundir al sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado este jueves «su sorpresa y disgusto» por la actitud de algunas organizaciones agrarias andaluzas que «están intentando confundir» a agricultores y ganaderos en relación con la próxima PAC.

Cuestionado por los medios en Isla Cristina (Huelva), se ha pronunciado de esta manera en relación con las declaraciones realizadas por los máximos dirigentes regionales de Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, alertando de «un inminente recorte de la PAC para más de la mitad de los agricultores andaluces».

Planas ha señalado que «dentro de unos días unas hay elecciones en Andalucía y a algunos, a mí mismo, se nos conoce cuál es nuestro pensamiento y afiliación política; yo soy del PSOE y estoy muy orgulloso, digo abiertamente cuáles son mis ideas sin problemas».

“LA MAYORÍA DE LOS 223.000 PERCEPTORES DE ANDALUCÍA VAN A COBRAR MÁS QUE CON LA PAC 14-20″

Ha remarcado que le sorprende que algunos dirigentes agrarios en estos días «hagan manifestaciones de ese carácter que, además, son absolutamente falsas».

«Andalucía va a quedar muy bien en la nueva PAC, es la primera perceptora de fondos de España de la PAC y lo va a continuar siendo, y aún más, la mayoría de los 223.000 perceptores de Andalucía van a cobrar más que con la PAC 14-20», ha manifestado.

El ministro ha subrayado que «es una PAC diferente, pero es una PAC que no puede llevar al engaño a agricultores y ganaderos».

«Antes de ayer tuve una interpelación en el Senado sobre este tema por parte de un senador del PP, muy honesta, expuso su punto de vista y yo el del Gobierno», ha indicado para añadir después que cree «sinceramente» que «cuando uno quiere meterse en política debe hacerlo, pero hacerlo honestamente y no confundir a agricultores y ganaderos».

«Eso no me parece y es lo que más me disgusta, tengo una magnífica relación con las organizaciones agrarias andaluzas pero no me parece correcto que un momento como este se intente confundir al sector con datos que son absolutamente faltos de rigor», ha concluido.