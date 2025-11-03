Planas rechaza el cierre de frontera con Francia por la dermatosis porque «no está justificado legalmente» y adquiere un millón de vacunas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha eliminado la posibilidad del cierre de fronteras con Francia por la dermatosis nodular contagiosa, tal y como ha pedido Cantabria, porque «no está justificado legalmente» y ya se han restringido los movimientos de animales entre las zonas afectadas. Asimismo, ha confirmado este lunes 3 que el plan de vacunación contra la dermatosis nodular bovina avanza y «muchas» de las 400.000 primeras dosis disponibles han sido ya inoculadas en zona afectadas, concentradas de momento en Cataluña y Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de visitar la Cooperativa Cuatro Rayas, en el municipio vallisoletano de La Seca, Planas ha recordado que en total se han adquirido un millón de dosis, por lo que faltan por llegar a España otras 600.000.

Planas ha explicado que se trata de una situación nueva, de riesgo según la Unión Europea, respecto a una enfermedad presente en Italia, Francia y España, concretamente en una zona muy concreta de Girona.

En colaboración con la Generalitat de Cataluña, que según Planas ha tomado las medidas adecuadas al respecto, «se ha determinado la zona de restricción, tanto desde el punto de vista de la aplicación de la vacunación como de los movimientos», ha advertido el ministro.

En este sentido, ha rechazado la posibilidad planteada por el Gobierno de Cantabria de plantear un cierre de la frontera con Francia, al considerar que «no está justificado legalmente».

El primer foco de esta enfermedad apareció el 3 de octubre, hace un mes, «pero dada la naturaleza de la enfermedad se tiene que hacer todo de mano de la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Sanidad Animal», ha detallado.

Planas ha reconocido que fue el pasado viernes cuando, después de una presentación y una discusión con la Comisión Europea, lograron la aprobación del mencionado plan de vacunación.

Este va a permitir «cubrir parte de la provincia de Girona -50 kilómetros-, al igual que la de Lleida, y tres comarcas de Aragón», tal y como ha avanzado Planas, quien ha indicado que «como consecuencia de la inoculación de la vacuna, se produce automáticamente un falso positivo por parte de la Comisión Europea, de ahí que se esté «en un momento de estricto control».