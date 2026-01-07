Planas defiende en Europa reconstruir la confianza en la PAC de un sector agrario con «una confianza que no está rota, pero sí seriamente deteriorada»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la necesidad de reconstruir la confianza del sector agrario europeo en la PAC como condición imprescindible para garantizar la competitividad, la seguridad alimentaria y el futuro del sistema agroalimentario europeo. «Debemos preservar la PAC como motor de construcción y modernización de Europa», ha remarcado Planas, que también ha advertido de que que «la confianza de los agricultores no está rota, pero sí seriamente deteriorada».

Planas ha participado este miércoles 7 en el Consejo extraordinario de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas, convocado por la Comisión Europea y el primero bajo la presidencia de Chipre. La reunión ha estado copresidida por los comisarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Christophe Hansen), de Comercio y Seguridad Económica (Maroš Šefčovič) y de Salud y Política de los Consumidores (Olivér Várhelyi). Además, ha asistido el presidente de la comisión de agricultura del Parlamento europeo.

En la reunión, el ministro español ha subrayado que «la confianza de los agricultores no está rota, pero sí seriamente deteriorada, como reflejan las movilizaciones del sector«.

Ha señalado que la Visión sobre la Agricultura y la Alimentación presentada en febrero y las propuestas formuladas posteriormente han sido percibidas por el sector como mensajes contradictorios, «lo que ha generado incertidumbre».

Por eso, Planas ha insistido en que la PAC debe volver a situarse en el centro de la construcción europea y ha reclamado que el sector disponga, al menos, del mismo nivel de financiación que en el periodo anterior, mediante un sistema claro y comprensible para los agricultores.

El ministro también ha defendido la simplificación de la PAC como un elemento clave para recuperar la confianza del sector. Según ha señalado, «la nueva propuesta resulta excesivamente compleja y requiere una simplificación desde su diseño inicial».

En la misma línea, en materia de sanidad agroalimentaria y transición hacia la sostenibilidad, el ministro ha abogado por «un enfoque realista que combine altos estándares de calidad y seguridad; con la viabilidad económica de las explotaciones».

INSISTE EN QUE SE DEBE CERRAR EL ACUERDO CON MERCOSUR DEL QUE VALORA SUS CLÁUSULAS DE SALAVAGUARDIA

España ha reiterado que los acuerdos comerciales «son globalmente positivos para los intereses europeos y contribuyen a la estabilidad del sector», siempre que se desarrollen en condiciones de reciprocidad.

Por ello, Luis Planas ha defendido la conclusión de las negociaciones en curso y la firma de los acuerdos ya cerrados, en particular el acuerdo con Mercosur, «es una oportunidad para el sector agroalimentario». En un momento de demasiadas incertidumbres en el comercio mundial, es necesario contar con algunas certezas y Mercosur, que cuenta con mecanismos de salvaguardia para los sectores más sensibles, va a ser un puntal para afianzar nuestros mercados exteriores.

España valora el reglamento de salvaguardias extraordinarias recientemente adoptado y reclama avanzar en la protección del mercado interior, incluyendo la prohibición de la entrada en la UE de alimentos que contengan fitosanitarios especialmente nocivos ya prohibidos en el territorio comunitario, así como el refuerzo de los controles en frontera impulsado por la Comisión Europea. Urge avanzar en la reciprocidad para exigir los mismos requisitos de producción que en la UE a los alimentos importados de terceros países.

Luis Planas ha instado a la Unión Europea a abordar con urgencia el déficit estratégico en la disponibilidad de fertilizantes, tanto en volumen como en precio, como factor determinante para la competitividad y la autonomía estratégica del sector agrario europeo.