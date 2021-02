Planas con su PAC y Ribera con el lobo logran volver a unir a todo el sector en contra de las decisiones del Gobierno

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y sus reglamnetos para aplicar la nueva PAC en especial durante el periodo transitorio 2021 y 2022, y la ministra de Transicion Ecológica, con su propuesta de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial han conseguido volver a unir a todo el sector agrario y que se retome la unidad en contra de las decisiones del Gobierno.

Hace ahora un año, el campo estaba en pleno apogeo de sus movilizaciones en toda España. La reclamación de unos precios justos, que se actuaran contra las irregularidades en los contratos o sepusiera término a la venta a pérdidas, lo que ha llevado a que ahora se haya tenido que volver a estudiar y reformar la Ley de la Cadena Agroalimentaria. pero llegó la pandemia del covid, los aislamientos, las muertes y las restricciones, que provocaron otras crisis inesperadas en otros sectores, como la carne, la flor cortada y las plantas, entre otros, y las protestas se frenaron en seco.

Pese a que el sector agrario demostró que no solo era esencial en esos tiempos de crisis, sino un sector comprometido con toda la sociedad, manteniendo sin ningún problema pero con mucho sacrificio el abastecimiento a toda la población, con el paso de los meses el enfado ha vuelto a ir calando en el ánimo del sector, que ha visto que no solo no se ponían soluciones reales a sus problemas (las ayudas aprobadas por el covid ha sido un ejemplo de que había más promesas que realidades) sino que se generaban otros.

CUANDO LA TERCERA OLA DEL COVID PARECE QUE REMITE, UNA NUEVA OLA DE PROTESTAS SE ANUNCIA EN EL CAMPO

Así, en algunas CCAA, con Andalucía a la cabeza pero con otras marcando distancias con el Gobierno, la entrada en vigor de la nueva PAC y la aplicación del periodo transitorio de la misma con la convergencia acelerada como gran caballo de batalla ha provocado un fuerte rechazo de todo el sector. Por eso, después de mucho tiempo de un cierto distanciamiento las primeras fuerzas agrarias de Andalucía (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) han convocado para este miércoles 11 una rueda de prensa conjunta para denunciar el grave impacto en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la reforma de la PAC propuesta por el Ministerio.

Pero, paralelamente, y a nivel nacional, con los secretarios generales de ASAJA, COAG y UPA a la cabeza, el sector se unirá también este miércoles 11 para presentar un plan de actuación urgente para revertir la decisión de la ministra Teresa Ribera y caminar hacia una convivencia sostenible entre el lobo y la ganadería.

En ambos casos no se habla inicialmente de movilizaciones, pero sí se reconoce que esta posibilidad planea en la mente de todos. Cuando la tercera ola del covid parece que remite, una nueva ola de protestas se anuncia en el campo porque se ha volver a unir todo el sector.