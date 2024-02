Planas asegura que no tiene apoyo político suficiente para desbloquear «la mala ley de organizaciones agrarias»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para «desbloquear la mala ley» de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

En la rueda de prensa previa al Consejo consultivo de política agrícola con las comunidades autónomas, Planas ha reconocido que no han «sido capaces de desbloquear» dicha ley de 2014, sacada adelante durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por ser «inviable».

«Cada vez que he sondeado en la pasada legislatura y en esta, teniendo en cuenta la composición de los grupos del Congreso de los Diputados, (he visto que) cualquier iniciativa del Gobierno no hubiera podido llegar a buen puerto por los distintos puntos de vista», ha afirmado el ministro.

A día de hoy, el reglamento que debía poner en marcha el mecanismo de consulta en el campo sigue sin estar desarrollado después de la aprobación de la ley en 2014 y, a falta de nuevas elecciones, la interlocución con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) depende del Consejo Asesor Agrario en el que están representadas las organizaciones ASAJA, COAG y UPA.

«TENGO LA INTERLOCUCIÓN CON QUIEN DEBO TENERLA Y LA VOY A MANTENER, AUNQUE EL SECTOR AGRARIO ES INMENSAMENTE COMPLEJO»

Eso deja fuera a la Unión de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ha convocado una tractorada este miércoles frente a la sede del MAPA en Madrid y reivindica cambios a nivel nacional defendiendo su papel representativo en las comunidades donde se han celebrado elecciones desde 2014 (Cataluña, Madrid, Castilla y León, y Extremadura).

«Tengo la interlocución con quien debo tenerla y la voy a mantener», ha subrayado Planas, preguntado al respecto, tras haber apuntado que «el sector agrario es inmensamente complejo» y que se considera una persona «realista y práctica» a quien no le gusta «proponer cosas que no van a tener la posibilidad de ser aprobadas».

El titular de Agricultura ha señalado que el Ministerio es «totalmente ajeno» a la tensión que pueda haber actualmente entre las organizaciones agrarias.

Frente a quienes «ponen en tela de juicio todo el sistema de representación», ha aseverado que «en este momento hay una realidad de tres organizaciones que representan a la mayoría del sector».