Planas anuncia que el Gobierno aprobará todas las medidas necesarias para recuperar las zonas afectadas por la DANA Adam

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este lunes 2 que llevará al Consejo de Ministros las medidas que sean necesarias para que las zonas afectadas por la DANA Adam en la Marina Alta alicantina y La Safor de Valencia, como el municipio de Pego, puedan recuperar la normalidad.

Ha hecho estas declaraciones tras la visita a la localidad junto al vicepresidente tercero y conseller valenciano de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el alcalde de Pego, Enrique Moll, una de las localidades más afectadas.

«En el día de hoy vamos con otros ministerios a ver qué actuaciones del Gobierno de España llevamos a cabo para reparar lo que es de nuestra competencia y, en ocasiones también, lo que no es de nuestra competencia, pero que es necesario», ha señalado Planas.

El ministro ha asegurado que quería ver de primera mano si lo que apuntaban los informes que recibió sobre las consecuencias de la DANA Adam eran ciertos, y ha afirmado que así ha sido.

Una de las preocupaciones que le ha trasladado un agricultor ha sido la de poder acceder a su finca, que en principio no está afectada, a través de los caminos que se ha llevado por delante la riada, unas actuaciones que ha calificado de «urgentes».

Planas ha declarado haber tomado nota de las necesidades y ha prometido llevar al Consejo de Ministros, junto a otros departamentos, «las actuaciones que sean necesarias».

Ha recordado que tienen la experiencia de la DANA de octubre de 2024 en la provincia de Valencia y tras la que su Ministerio ha llevado «actuaciones muy importantes para un sector muy afectado como el agrario», y ha estimado que las ayudas a ganaderos y agricultores han llegado a los 177 millones de euros y que se han llevado a cabo actuaciones para explotaciones, infraestructuras de riego y caminos rurales por 242,7 millones de euros.

Respecto a lo que queda por hacer, ha calculado que hay trabajo para otros doce meses de reparaciones.

En la misma línea se ha mostrado el vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha defendido que su visita se ha producido en un contexto de ver qué necesidades sigue teniendo el municipio de Pego tras las primeras actuaciones de emergencia y cómo van las obras iniciadas.

El dirigente autonómico ha señalado que una de las actuaciones más urgentes era la reparación de la rotura de un colector que tenía acceso a la depuradora y que estaba dejando un vertido, unos trabajos que tienen un coste de 600.000 euros.