Plan de Seguros Agrarios Combinados consolida en 2026 un presupuesto de 315 millones de euros para ayudas a la contratación de pólizas

El Consejo de Ministros aprobó este martes 23, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados que mantendrá en 2026 el presupuesto de 315 millones de euros para ayudas a la contratación de pólizas, con lo que consolida el incremento del 10,7% aplicado en el plan actual.

El nuevo plan mantiene el sistema de subvenciones diferenciado para agricultores profesionales, jóvenes y titulares de explotaciones prioritarias, lo que facilita que estos asegurados alcancen o se sitúen próximos a los porcentajes máximos de ayuda permitidos por la normativa comunitaria. Los módulos 2 y 3 continúan reforzados para los colectivos prioritarios (jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias), con subvenciones mínimas que cubren, respectivamente, el 50 % y 45% del coste de las pólizas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estos apoyos pueden elevarse hasta el 70 % con las subvenciones de las comunidades autónomas.

El plan contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo largo del año 2026, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas. El sistema cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y cubren la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico del país,

El plan de seguros agrarios de 2026 consolida las medidas de carácter económico introducidas en el plan anterior, lo que proporciona continuidad y estabilidad al sistema, en vigor desde 1978.

Además, fruto de la revisión y adecuación continua a las necesidades de los agricultores y ganaderos, el plan incluye nuevas coberturas en enfermedades animales, e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro. Igualmente incorpora estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, de reciente aparición en España, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente.

El sistema de seguros agrarios ha permitido un año más dar respuesta a las necesidades del sector para hacer frente a riesgos, fundamentalmente de origen climático, que afectan a la agricultura y ganadería. Prueba de ello es el aumento en 2025 del capital asegurado en más de 1.000 millones de euros, con el que se ha alcanzado un nuevo máximo histórico para situarse por encima de los 19.000 millones de euros.

La aprobación del plan de seguros agrarios para 2026 vuelve a poner de manifiesto el compromiso del Gobierno con el sector agrario para impulsar una herramienta eficaz en la gestión de los riesgos no controlables en las explotaciones agrarias y, por tanto, de notable importancia ante el actual escenario de cambio climático.