Piden valentía a las administraciones para dar cobertura a los puestos de trabajo que se quedan sin cubrir en el campo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Huelva ha reclamado a las administraciones «valentía» para que se pueda dar cobertura a los más de 90.000 puestos de trabajo que reclama el sector agrícola onubense para la próxima campaña 2021-2022.

En declaraciones a Efe, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha indicado que, a poco de comience esa campaña, el sector «está con la incertidumbre de si contará o no con la mano de obra suficiente para poder llevar a cabo la recolección».

Ha señalado que la valentía de la Junta de Andalucía ha de pasar por «dar las cifras reales de la respuesta que tiene la petición de empleo que anualmente se lanza desde el SAE a la que se apuntan un número mínimo de personas en relación con la demanda».

“HAY QUE SER VALIENTE Y FACILITAR A LOS EMPRESARIOS ESA MANO DE OBRA QUE TIENE QUE VENIR DE FUERA DE NUESTRO TERRITORIO»

A partir de ahí, ha indicado al Gobierno central que «una vez que se sabe que el sector demanda más de 90.000 puestos de trabajo en las fincas y que se hace esa petición a través de la administración autonómica y no da resultado que sea valiente y traiga o facilite a los empresarios esa mano de obra que tiene que venir de fuera de nuestro territorio».

Conscientes de la importancia de seguir haciendo hincapié en el fomento de las peticiones desde UPA consideran que «si estas no dan resultados hay que ser valiente y abrir ese abanico de mano de obra exterior».

De esta forma, Piedra ha remarcado que «hay que seguir trabajando con Marruecos, como no puede ser de otra manera, pero sabiendo que ya no son 12.700 repetidoras para la próxima campaña y pidiéndole al Gobierno marroquí que reconozca que hay que hacer una nueva selección de mano de obra para muchos empresarios y agricultores a los que no se les ha dado la oportunidad de contar con estas temporeras».

Por otro lado, entiende que «hay que ser valientes y cuando se va a hacer la experiencia piloto con Honduras y Ecuador se ha de hablar con esos Gobiernos para ver si puede ser ampliada» y que hay que poner en valor «el llegar a acuerdos con otros países para cubrir la necesidad de mano de obra».

Dicho esto, Piedra ha incidido en pedir al Gobierno central que «asuma sus funciones de buscar alternativas fuera de nuestro país cuando Agricultura no es capaz de mandar las personas que se necesita y a la Junta que sea valiente y cuando se hace una petición a nivel provincial que dé cifras y datos de la petición y sus resultados».