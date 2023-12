Piden una moratoria en los periodos de aplicación para la fertilización nitrogenada de los suelos agrarios que debe entrar en vigor en 2024

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha solicitado una moratoria al Ministerio de Agricultura en la implementación del Real Decreto de nutrición sostenible de suelos, fundamentalmente en lo que se refiere a los períodos de aplicación y prohibición para la fertilización nitrogenada que entran en vigor desde el 1 de enero de 2024.

La petición de la organización pretende que, antes de que la nueva normativa surta efecto, las comunidades autónomas regulen adecuadamente dichos periodos en función de las características de los cultivos y la climatología de sus respectivos territorios.

A partir del 1 de enero de 2024 entrarán en vigor la mayoría de las disposiciones del Real Decreto 1051/2022, que establece normas para la nutrición sostenible en suelos agrarios. Esta normativa fija un calendario para los periodos en los que no se podrá fertilizar, sujeto a adaptaciones por parte de las Comunidades Autónomas.

En este momento, gran parte de las comunidades autónomas, según ha comprobado Unión de Uniones, no han finalizado todavía los trabajos necesarios para adaptarse a esta normativa, lo que podría obligar a aplicar el calendario general a partir de enero. «Si las CCAA no adaptan el calendario de nitrogenado, tendrán que aplicar el general, que puede que no sea el más adecuado para sus territorios y perjudique por tanto a sus agricultores», asegura Unión de Uniones.

Además, para cumplir con la normativa sobre la incorporación de datos de nitrógeno y fósforo en el agua de riego antes del 1 de enero de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería implantar un sistema informático. A pesar de que ha pasado casi un año desde la publicación del Real Decreto, no se encuentra en el portal del Ministerio un sistema que permita a los agricultores acceder fácilmente a la información sobre la calidad del agua de riego. «O este sistema no está aún implementado, o si se trata del que hay implementado para solicitar datos sobre la calidad de las aguas, parece poco ágil y accesible a los agricultores», indican desde la organización.

En este sentido, desde Unión de Uniones se ha reclamado ya al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la creación de un sistema informático accesible y sencillo, de forma que permita a los agricultores españoles acceder a los datos de calidad del agua de riego e incorporarlos a los cálculos de las necesidades de nitrógeno y fósforo de los cultivos.

La organización indica además que «no es nada lógico ni justificado que se implemente ya esta nueva normativa de fertilización de los suelos antes de que el Ministerio de Agricultura concluya su estudio sobre el carbono en los suelos agrarios que realiza en estos momentos, es como empezar la casa por el tejado».

Unión de Uniones insiste también en la necesidad de contar con alternativas viables y eficaces para la fertilización con objeto de evitar caídas en la productividad tal y como sucede en la actualidad y por ello reclama más investigación y formación para mitigar todas estas pérdidas productivas.

El RD prevé con carácter general que no se puedan fertilizar los cereales de invierno de junio a septiembre, arroz de septiembre a marzo, olivar de noviembre a enero, uva de vinificación de noviembre a febrero, cítricos de noviembre a enero (en el caso de variedades sin recolectar se permitirá la aplicación de fertilizantes nitrogenados bajo la prescripción de un técnico), frutales de hueso y de pepita desde la caída de la hoja al inicio de la brotación, frutos secos y caqui de noviembre a enero y uva de mesa de diciembre a febrero.

