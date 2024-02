Piden una ayuda extraordinaria para el cereal con objeto de cubrir los costes de siembra ya asumidos en una campaña que se prevé catastrófica

LA UNIÓ Llauradora, tras analizar la situación de la campaña actual del cereal en la Comunitat Valenciana, solicitará a la Conselleria de Agricultura una ayuda excepcional para los productores con objeto de compensar los costes de siembra de una campaña que se augura catastrófica y las pérdidas ocasionadas por la sequía que se arrastra ya dos campañas consecutivas.

Los productores han tenido unos costes de siembra, semillas, gasóleo, etc., y existe ya un volumen importante de superficie donde el trabajo está hecho, pero la cosecha no saldrá. Además, se prevé un rendimiento bajo si no cambian las actuales circunstancias meteorológicas, por lo que todo serán pérdidas

En este sentido, la sequía y ausencia de precipitaciones en los últimos meses provocarán, según los cálculos de LA UNIÓ, unas pérdidas por los costes ya asumidos por los productores de alrededor de 3,8 millones de euros.

Las previsiones en la mayor parte de las zonas productivas son muy negativas por la falta de lluvias y en algunas solo se ha sembrado la mitad de la superficie y de esta solo ha germinado entre un 10 y un 15%. Si no llueve en las próximas semanas se secará todo y el cereal que no ha salido ya no germinará.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que “nuestra propuesta de ayudas extraordinarias pedida a la Conselleria de Agricultura es para que se les compensen los costes de siembra a los productores de cereales de la Comunitat Valenciana, ya que además es la segunda campaña consecutiva mala que sufren y se sitúan en zonas desfavorecidas con escasas alternativas de cultivo”.

LOS COSTES ACTUALES DE PRODUCCIÓN PARA LOS AGRICULTORES DE LA COMUNITAT SON DE 500 EUROS POR HECTÁREA EN TRIGO Y DE 400 POR HECTÁREA EN CEBADA

Además de las pérdidas y costes por la no nascencia del cereal, la situación podría afectar a la percepción de las ayudas de la PAC de la anualidad 2024 también para las personas ganaderas en producción en extensivo por no poder cumplir las exigencias de la normativa de aplicación de la PAC en España. Por ello desde LA UNIÓ se ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que contemple esta casuística excepcional y se tenga en cuenta para no penalizar doblemente a las personas agricultoras y ganaderas afectadas por la actual situación.

Los últimos datos sobre superficie cultivada de cereales en la Comunitat Valenciana, que datan de 2022, indican que hay unas 18.185 hectáreas de los dos principales cultivos como son la cebada y el trigo. Del primero había 13.085 ha y del segundo 5.100 ha. Los costes actuales de producción para los agricultores de la Comunitat Valenciana son de 500 euros por hectárea en trigo y de 400 euros por hectárea en cebada.

Para reclamar más apoyo a los productores de cereal, entre otras cosas, LA UNIÓ y las organizaciones territoriales de Unión de Uniones, han convocado una tractorada el próximo 21 de febrero que concluirá a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid, con el lema “Nos sobran los motivos”.