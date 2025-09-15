Piden un estudio oficial para conocer los costes de producción actuales de la uva de vino ante los ruinosos precios para los productores

LA UNIÓ Llauradora ha reclamado a la Conselleria de Agricultura un estudio para conocer cuáles son en la actualidad los costes de producción para la uva de vinificación y que sirva para avalar posibles denuncias por incumplimiento de laLey de la Cadena Alimentaria ante una situación de ruinosos precios para los productores.

La organización señala que la Ley de la Cadena es el único instrumento que poseen los productores para defender sus intereses, trasladando sus quejas a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), frente a los abusos de la distribución comercial y además avalado por un organismo oficial.

La vendimia ya ha comenzado en la mayor parte de zonas productoras de la Comunitat Valenciana con un descenso que se prevé de más del 20% en la cosecha, bajos precios para los productores y una buena calidad de la uva.

Las lluvias registradas en determinados momentos de la campaña fueron un alivio y contribuyeron a la recuperación de los viñedos muy afectados por las sequías de años anteriores. Sin embargo, los pedriscos y las olas de calor posteriores han mermado las expectativas iniciales de cosecha.

EL PASADO AÑO SE PAGABA LA UVA ENTRE 1 Y 1,20 €/KG Y EN EL ACTUAL DE 0,45 A 0,55 €/KG. ADEMÁS, EXISTE UN 3% MENOS DE EXISTENCIA DE VINO

Ante este descenso de producción tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, LA UNIÓ confiaba «en una mejora sustancial de los precios tras las últimas campañas ruinosas para los productores, sobre todo para las uvas tintas que eran las que más estaban sufriendo la falta de rentabilidad, y para las blancas se esperaba que subieran o al menos se mantuvieran en sintonía con la pasada campaña».

Sin embargo, el panorama es radicalmente distinto con unos ruinosos precios para los productores. Los precios de las uvas tintas se sitúan en una media de 0,20 €/kg muy parecidos a los de la pasada campaña que fue desastrosa por la sequía y los de las uvas blancas, mayoritariamente empleadas para la elaboración de cava, son la mitad de los percibidos durante la pasada campaña. El pasado año se pagaban entre 1 y 1,20 €/kg y en el actual de 0,45 a 0,55 €/kg. Además, existe un 3% menos de existencia de vino en las bodegas que en el inicio de la pasada campaña.

Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ y productor, indica que «las cotizaciones de la uva son totalmente ruinosas cuando todo el mundo pensaba que iban a repuntar durante esta campaña, hablamos de precios de los años 80 y encima los costes de producción no nos paran de subir, todo ello en un contexto de menos cosecha, uvas de gran calidad y menos vino almacenado».

LA UNIÓ afirma que el sector continúa esperando todavía que se desarrolle la parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario del Gobierno de España donde se establecía una ayuda directa y excepcional en un plazo máximo de dos meses para los sectores de viñedo y olivar. Han pasado más de esos dos meses y no hay previsión de publicación de la ayuda destinada a los productores de uva y olivar para compensar las pérdidas ocasionadas por la guerra de Ucrania y la sequía.