Piden un aumento de presupuestos para garantizar los derechos fundamentales en el medio rural andaluz

La Fundación Savia ha denunciado nuevamente la falta de presupuestos para servicios e infraestructuras en el medio rural. Según señalan, son varios los centros educativos que se han puesto en contacto con la organización preocupados por el deterioro y la falta de infraestructuras “que están sufriendo en diversos pueblos a lo largo y ancho del medio rural andaluz” lo que impide garantizar sus derechos fundamentales.

Han vuelto a remitir un escrito al consejero andaluz de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, en este caso, haciéndose eco de situación que está sufriendo el CEIO Francisco Ayala en Fátima (Granada). Este centro ha remitido informes a la Agencia Pública Andaluza de Educación de Granada en los que denuncian desperfectos en sus infraestructuras y la necesidad de ampliación del mismo. La APAE atribuye, en estos términos, atribuye las competencias al Ayuntamiento del municipio, que ya ha realizado obras de mantenimiento básico.

La Covid19 obligó al colegio a utilizar las instalaciones del gimnasio para crear los llamados grupos burbuja, obligando a impartir la materia de educación física en el patio, independientemente de las inclemencias climáticas. A ello se le suma que no se han realizado mejoras o renovaciones desde su construcción en 1997. Un colegio que tiene previsión de seguir aumentando su alumnado y que requiere de ampliaciones de mejora “para impartir una educación pública y gratuita igualitaria, independientemente del lugar donde se resida”, apunta la organización presidida por Francisco Casero.

Según la Fundación, este no es más que otro ejemplo de un hecho que no es remotamente aislado, “existen muchos otros que se encuentran e iguales o similares circunstancias con situaciones de indefensión” y que pueden condicionar que una familia decida o no residir en un municipio rural por particularidades como estás que “muestran las precarias condiciones de vida de los habitantes rurales”.

Savia afirma que la exoneración de competencias puede acarrear resultados “nefastos con una despoblación cada vez más acuciante con consecuencias que afectarán al resto del territorio”. Añaden que “nuestro medio rural dota de bienes y servicios de los cuales todos y todas nos beneficiamos… El reto pasa por frenar, primero, y revertir, después, dotando de medios e infraestructuras que beneficien de algún modo a la población rural”.

Esta entidad expresa son escasos e insuficientes presupuestos que se destinan al medio rural “para el establecimiento de soluciones específicas y concretas en materias tan esenciales y fundamentales como puede ser un centro educativo y sus instalaciones”.

Por todo ello, han vuelto a instar al Consejero a que se acometan las acciones y medidas precisas para que los equipamientos e infraestructuras públicas sean igualitarias en todo el territorio y “para que los alumnos del medio rural andaluz tengan unas condiciones dignas que garanticen los derechos fundamentales que representa una educación pública, gratuita e igualitaria.