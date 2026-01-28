Piden seguir los pasos de Polonia y aprobar una norma que obligue a poner la bandera de origen en el etiquetado de frutas y hortalizas

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha valorado muy positivamente que Polonia haya aprobado exigir la bandera de origen en el etiquetado de la fruta. Esta medida tomada por el Ministerio de Agricultura de Polonia se llevará a cabo a partir del 17 de febrero de 2026 cuando todos los proveedores de detallistas polacos tendrán la obligación de introducir la bandera de origen en el etiquetado de las frutas y hortalizas.

Para Juan de Dios Hernández, presidente de ASAJA Murcia, “la normativa aprobada por Polonia debería ser extensiva a toda la Unión Europea. Que los consumidores puedan ver claramente en el etiquetado su origen, con fuertes sanciones a quien cometa fraude”.

Además, añade que “en la diferenciación está el éxito y España se diferencia en muchos sentidos de los demás países productores hortofrutícolas. Nuestra forma de hacer las cosas ya lo valoran los consumidores, que son realmente quienes valoran nuestro trabajo, en cuanto calidad y seguridad alimentaria”.

Por su parte, el Secretario General de ASAJA Murcia ha apuntado también que “la medida aprobada por Polonia es muy constructiva, y permite aportar al consumidor un información clara y exacta sobre la procedencia de los productos hortofrutícolas, algo que debería llevarse a cabo en España y en toda la Unión Europea”.

El máximo responsable de ASAJA Murcia también destaca que “esta iniciativa también fue propuesta por nuestra organización en una reunión con el Gobierno regional anteriormente, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo en nuestro país. Esperamos que se tome nota del trabajo que realiza Polonia en este sentido”.