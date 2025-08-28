Piden respeto para los mastines que cuidan al ganado en la sierra y recuerdan a los visitantes que son fundamentales para cuidar los rebaños

Durante el periodo estival son frecuentes los enfrentamientos entre veraneantes y ganaderos a costa de la presencia de mastines que cuidan a ovejas y vacas. La Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGR-COAG) reclama respecto y conocimiento a los paseantes y ciclistas para que los mastines puedan seguir desempeñando su importante función de protección de los rebaños.

Hasta la UAGR han llegado quejas de pastores que tienen enfrentamientos durante el verano en los municipios serranos, ya que las personas que pasan sus vacaciones en los pueblos en muchas ocasiones no reconocen la labor de los mastines, exigiendo que sean encerrados para poder disponer ellos y sus mascotas libremente del monte.

Contra esta creciente agresión al trabajo de los pastores y sus perros guardianes, desde la Unión se recuerda que los mastines son fundamentales para el cuidado de los rebaños, máxime en zonas donde la presencia del lobo se ha convertido en habitual.

Por este motivo, la UAGR recuerda las indicaciones sobre el papel de estos animales:

‐ Los mastines establecen un perímetro de seguridad alrededor del ganado y ladran si ven este perímetro invadido, además son animales muy protectores con las hembras recién paridas de terneros y corderos. Se trata de animales grandes y fuertes que, en caso, de encontrarlos en un camino, pueden intimidar al senderista o ciclista: Los mastines intentarán alejar a los intrusos de su zona mediante ladridos.

‐ Si un senderista ve a un mastín, nunca debe ir a tocarlo, sino mantener una distancia prudencial de seguridad y seguir caminando, mantener la calma, no correr ni gritar, no darle comida ni amenazarles con palos o cualquier otro objeto.

‐ Si el senderista lleva perro, ha de llevarlo siempre atado, cerca del dueño, y evitando el contacto directo de ambos animales.

‐ Si van acompañados de menores, vigilar que estén siempre cerca de los adultos.

‐ En caso de ir en bici, se recomienda bajarse y continuar a pie hasta ganar distancia.

Por último, la UAGR recuerda que la Administración regional repartió en 2023 500 carteles y 5 000 folletos para informar de cómo actuar en las zonas de pastoreo con “mastines trabajando”.