Piden que se tome ejemplo y reclaman a la Junta de CLM que siga el ejemplo de otras comunidades y complementen las ayudas a los fertilizantes

ASAJA Castilla-La Mancha ha reiterado su petición al Gobierno regional para que habilite fondos propios destinados a complementar las ayudas para compensar el encarecimiento de los fertilizantes , después de que varias comunidades autónomas hayan anunciado o aprobado medidas adicionales para aliviar los costes de producción de sus agricultores.

La organización agraria ha señalado que Aragón ha publicado este lunes 9 una convocatoria de ayudas que incorpora una financiación autonómica de 9 millones de euros para compensar el incremento de los costes de los fertilizantes y de la energía ocasionado por la crisis en Oriente Próximo, sumándose así a las iniciativas impulsadas por otras regiones.

Para ASAJA CLM, estas actuaciones demuestran que las administraciones autonómicas tienen margen para implicarse económicamente y reforzar las ayudas destinadas a los agricultores. Por ello, considera» injustificable que Castilla-La Mancha, una región en la que la agricultura tiene un peso económico y social fundamental, no haya anunciado todavía una dotación adicional de fondos propios para hacer frente al incremento del precio de los fertilizantes».

RECLAMA A LA JUNTA QUE APROVECHE LA TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2027 PARA INCORPORAR UNA PARTIDA ESPECÍFICA DESTINADA A ESTAS AYUDAS

La organización ha recordado que los 8,9 millones de euros asignados a Castilla-La Mancha con cargo a la reserva agrícola europea resultan «claramente insuficientes para compensar las subidas que soportan las explotaciones». Además, ha insistido en que la normativa permite a las comunidades autónomas complementar estas ayudas con financiación propia de hasta el 200 % de la asignación europea, lo que permitiría movilizar cerca de 18 millones de euros adicionales en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ASAJA CLM ha reclamado a la Junta que aproveche la tramitación de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2027 para incorporar una partida específica destinada a estas ayudas, tal y como viene solicitando la organización agraria ante la falta de medidas concretas para afrontar el incremento de los costes de producción.

ASAJA CLM ha advertido de que el encarecimiento de los fertilizantes, especialmente de los nitrogenados, sigue presionando los márgenes de rentabilidad de las explotaciones agrarias, que deben afrontar también la subida de otros insumos y la incertidumbre de los mercados. Se trata, además, de un coste que afecta de manera generalizada a los distintos cultivos y que condiciona directamente la viabilidad económica de las próximas campañas.

Asimismo, ha recordado que las ayudas de la PAC no están concebidas para compensar las subidas de los costes de producción, sino para atender las exigencias y los compromisos derivados de la normativa comunitaria. Por tanto, considera «imprescindible establecer mecanismos extraordinarios y específicos que permitan hacer frente a una situación que está reduciendo la renta agraria».