La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, pide la activación de ayudas de minimis permitida por Bruselas para paliar el impacto que ha ocasionado la COVID 19 en el campo madrileño con el cierre del canal HORECA y la previsible falta de turismo este verano.

UGAMA ha hecho esta petición a la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y

Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, al considerar que la activación de

estas ayudas de mínimis podría suponer un balón de oxígeno ante la actual crisis del Covid 19 a las explotaciones ganaderas de la región.

La organización estima que, ante el cierre total del canal HORECA, la ganadería arrastra una caída de ventas de hasta el 70%, sobredimensionando las explotaciones, lo que no solo conlleva la caída de los ingresos, si no gastos importantes adicionales para alimentar el ganado que no se vende.

UGAMA resalta que mientras otras Comunidades Autónomas recurren frecuentemente a estas ayudas directas para sectores agrarios en crisis puntuales, en el caso del Covid 19 Navarra ya ha anunciado 1,3 millones de euros, Valencia 7,3 o Andalucía 19 millones, “la Comunidad de Madrid, hasta ahora, nunca ha activado este mecanismo de ayudas, lo que supone una marginación del sector agrario de Madrid y consecuentemente el cierre de explotaciones, deterioro agroambiental, pérdida de empleo agrario y despoblamiento rural”.

La organización cree que los sectores ganaderos más afectados, sin perjuicio de que puedan

añadirse otros, serían: el caprino, para el que solicita una ayuda de 10 € por animal reproductor; el ovino, para el que se solicita una ayuda 12 € por animal reproductor; el bovino, para el que se solicita una ayuda 36 € animal por reproductor, excepto bovino lidia que por su situación excepcional solicitan 60 € por cabeza, mientras que para los animales de engorde, se solicita una ayuda de 5 € para el caprino, 6 € para el ovino y 16 € para el bovino, con un importe máximo de 25.000 € por explotación, siendo estas ayudas abonables en tres años, tal como contempla el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, modificado mediante el Reglamento (UE) 316/2019 de la Comisión, que permite que se pueda solicitar junto con la PAC para que pueda llegar lo antes posible a los productores.

“Ya es hora de que este Gobierno regional apueste de una vez por apoyar al campo madrileño, que una vez más, ha vuelto a dar la talla como sector esencial, proporcionando alimentos de calidad y sostenibles durante esta crisis. No merecemos, que volvamos a mirar a nuestros compañeros de otras Comunidades con envidia y resignación”, declara Alfredo Berrocal presidente de UGAMA.