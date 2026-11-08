Piden que la rebaja fiscal por gasóleo y fertilizantes se extienda a 2027 y que llegue a todas las zonas castigadas

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) valora positivamente las reducciones fiscales para el sector agrario incluidas en la Orden HAC/1161/2026, publicada en el BOE del 5 de noviembre. Aunque se trata de la orden de módulos del IRPF para 2027, incorpora medidas excepcionales aplicables a la declaración de la Renta de 2026.

Los agricultores y ganaderas que tributan por estimación objetiva (conocida comúnmente como “régimen de módulos”) podrán reducir su rendimiento neto en un 35% del gasto del gasóleo agrícola y en un 15% de los fertilizantes adquiridos en 2026. Además, la reducción general del rendimiento neto sube del 5% al 10% para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Según los cálculos de los servicios técnicos de UAGA, en una explotación cerealista tipo con 130.000 euros de ingresos, 14.000 euros de gasto en gasóleo y 18.000 euros de gasto en abonos, el rendimiento sobre el que se tributa baja cerca de un 30%. Esto supone que en lugar de pagar unos 25.700 euros, se pasaría a abonar unos 17.900 euros.

“Es una reivindicación conseguida. Tenemos que recordar que en 2025 se eliminaron estas reducciones a pesar de que los costes de producción de nuestras explotaciones seguían altos. Ahora esperamos y seguiremos presionando para que no sea una medida de un solo año” destaca José María Alcubierre, secretario general de UAGA-COAG.

UAGA-COAG recuerda que estas minoraciones se aplicaron en 2022, 2023 y 2024 y que se suprimieron para la Renta 2025, pese a que los costes de producción siguieron elevados. La organización celebra que se recuperen, pero advierte de que la orden solo las prevé para 2026. Por eso pide al Ministerio de Hacienda que las mantenga en 2027 mientras dure el encarecimiento de los insumos.

Además, UAGA-COAG también reclama seguridad jurídica sobre los límites para tributar por módulos en el año 2027. La orden no fija el límite de compras de bienes y servicios para ese año, y el plazo para que los agricultores decidan si renuncian al sistema de estimación objetiva termina el 31 de diciembre.

ARAGÓN: LA REBAJA POR DAÑOS DE 2026 ESTÁ LLEGAR

La orden publicada no incluye medidas para las zonas afectadas por las adversidades de este año en Aragón: los incendios en Cinco Villas (Orés-Luesia) y Las Peñas de Riglos, y las tormentas de granizo en agosto en el Bajo Aragón (Valdealgorfa).

Estas rebajas se aprueban en una orden posterior de reducción de módulos. Por esa razón, UAGA-COAG pide al Gobierno de Aragón que traslade cuanto antes al Ministerio de Agricultura una relación completa de municipios y producciones afectadas.

La organización agraria recuerda que el año pasado esa orden se publicó a mediados de mayo, con la campaña de la Renta ya en marcha. De ahí que UAGA-COAG reclame que la orden de 2026 se publique antes de abril y que recoja todos los daños sufridos por el sector.

FACTURAS INCOMPLETAS ANTES DE FIN DE AÑO Y TRÁMITES INDEPENDIENTES

Esta minoración en el IRPF es independiente de la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos del gasóleo agrícola y de la ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro. UAGA-COAG aclara que las dos últimas siguen su propio procedimiento de solicitud, que los agricultores deben seguir tramitando como hasta ahora. En cambio, la rebaja fiscal se aplica directamente en la declaración de la Renta.

Para aplicar la rebaja, la organización agraria destaca que las compras de gasóleo y fertilizantes deben estar documentadas en factura completa a nombre del titular de la explotación, con su NIF, y emitida en 2026. Los tiques no sirven. UAGA-COAG ha iniciado una campaña informativa entre su afiliación para que reúnan sus facturas antes del 31 de diciembre. Las oficinas de la organización ofrecen asesoramiento sobre la aplicación de las medidas.