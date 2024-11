Piden modificaciones al decreto de la DANA con más exenciones y menos moratorias para que el sector puedan recuperar su capacidad productiva

LA UNIÓ Llauradora ha solicitado al Gobierno de España diversas modificaciones del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por la DANA que afectó a diversos términos municipales de las provincias de Valencia y Castellón entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. LA UNIÓ indica que muchas de las medidas de ese RD son aplazamientos y no exenciones, como por ejemplo moratorias de las cuotas a la Seguridad Social de las cuotas de autónomos, cuando deberían ser de exención al menos de un año y pide una ayuda directa de 5.000 € para los agricultores profesionales con explotaciones en los municipios afectados.

La organización agradece las acciones ya adoptadas, pero «considera que es imprescindible ampliar y ajustar algunas de estas medidas, así como establecer menos moratorias y más exenciones para proporcionar un apoyo más equitativo y eficaz a los agricultores y ganaderos afectados».

La organización demanda que se incluya en el RD una ayuda directa de 5.000 € para los agricultores profesionales con explotaciones en los municipios afectados, tal y como se van a dar para el resto de los autónomos. «Esta ayuda sería fundamental para la reparación de los elementos patrimoniales dañados y la pronta reactivación de su actividad productiva», señalan desde la organización.

Hay que señalar que el artículo 24 del Real Decreto-ley, dificulta el acceso a las ayudas a la mayoría de los agricultores profesionales que cotizan en el Sistema Especial de Trabajadores Autónomos por Cuenta Propia Agrarios y en el Régimen de Trabajadores Autónomos Agrarios.

Desde LA UNIÓ se considera que «debería ajustarse a la dinámica productiva del sector agrario debido a la imposibilidad de cesar la actividad, ni total ni parcialmente. En las zonas afectadas, los agricultores llevan a cabo tareas esenciales (sin remuneración) de recuperación, como reparación de infraestructuras, recuperación de sistemas de riego y limpieza de restos por las inundaciones. Estas tareas son imprescindibles para la viabilidad de explotaciones, por lo que es inviable el cese total o temporal de su actividad».

Por otra parte, LA UNIÓ solicita la ampliación de los municipios afectados que, aunque no han sufrido una afección tan intensa en producciones agrícolas, sí han experimentado daños significativos en infraestructuras agrarias, vías de acceso y explotaciones ganaderas. Se trata de los municipios de la Pobla Llarga, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel en la provincia de Valencia y en la de Castellón son Alcalà de Xivert, Altura, Atzeneta, Benassal, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Pobla Tornesa, La Salzadella, La Serratella, La Serra d’en Galceran, La Torre d’en Besora, Les Coves de Vinromà, Morella, Orpesa, Rossell, Sant Mateu, Santa Magdalena, Tírig, Torreblanca, Vall d’Alba, Vallibona, Vilar de Canes, Vilafranca, Villanueva de Viver y Xert. La inclusión de estos municipios permitirá a los agricultores y ganaderos afectados acceder a las medidas y ayudas establecidas en el Real Decreto-ley necesarias para la reparación de infraestructuras y la recuperación de la actividad agraria.

Por lo que se refiere a los seguros agrarios, en las modificaciones al decreto, LA UNIÓ demanda que se incluya en el Real Decreto una ayuda que compense la franquicia aplicada en las indemnizaciones del Sistema de Seguros Agrarios Combinados por daños causados en explotaciones agrarias. Esta propuesta estaría alineada con el Artículo 3.3 del Real Decreto-ley, que prevé ayudas para establecimientos industriales, mercantiles y de servicios con una compensación del 7% sobre los daños indemnizables.

DENUNCIAN QUE ALGUNAS ASEGURADORAS ESTÁN PONIENDO TRABAS PARA PARA PAGAR EN ESPECIAL EN VEHÍCULOS Y TRACTORES

Para la organización, «consideramos que esta misma lógica debería aplicarse a las explotaciones agrarias, dada su importancia para la economía rural. En cuanto a la cobertura de daños no indemnizables por Agroseguro, la organización solicita que se establezca una ayuda adicional que cubra los daños que no alcanzan el mínimo exigido por Agroseguro dentro del Sistema de Seguros Agrarios Combinados. Actualmente, muchos agricultores quedan excluidos de indemnizaciones por no cumplir con el umbral mínimo de siniestro. Esta medida permitiría una protección más amplia y justa para los afectados por la DANA, complementando así lo previsto en el Artículo 3.3 para otros sectores.

LA UNIÓ también está en contacto con la Dirección General de Seguros para que las compañías aseguradoras devuelvan la prima no consumida de las pólizas de los vehículos destrozados. Entre los bienes afectados se encuentran un gran número de vehículos (automóviles y tractores) que, debido a los daños irreparables sufridos, serán declarados con pérdida total.

Dado el impacto de este fenómeno y en línea con las medidas extraordinarias y necesarias para paliar los efectos devastadores de la DANA, solicita que se inste a las Compañías Aseguradoras a establecer un procedimiento automático de devolución de la prima no consumida para los vehículos afectados con pérdida total. Propone que esta devolución, o extorno de prima, se calcule tomando como referencia la fecha del suceso y que se realice de manera automática, sin que el asegurado deba presentar ninguna solicitud adicional. La cantidad correspondiente debería ser abonada directamente en la cuenta bancaria donde el asegurado tiene domiciliado el pago de su póliza de seguro del vehículo siniestrado.

También ha pedido a la Dirección General que publique mapas detallados de precipitaciones por municipios, desglosados por día y hora para toda la Comunitat Valenciana. LA UNIÓ ha detectado que algunas compañías aseguradoras rechazan reclamaciones, con el argumento de que las precipitaciones por hora no han alcanzado los valores mínimos estipulados en las condiciones de sus pólizas. Este rechazo deja a los asegurados en una posición de indefensión, ya que no disponen de datos oficiales que les permitan demostrar la intensidad de las lluvias en su localidad.