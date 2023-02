Piden más medios veterinarios para vacunar contra la lengua azul en CyL y denuncian que los teléfonos habilitados no están operativos

La Unión de Campesinos de Castilla y León de Castilla y León (UCCL) ha solicitado a la Consejería que habilite más medios veterinarios y humanos para poder hacer frente a la demanda de los ganaderos que desean vacunar contra la lengua azul y así se lo ha hecho saber a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, mediante el envió de una carta, donde se detalla que los teléfonos habilitados para pedir este servicio no funcionan.

Tras la declaración de focos de lengua azul en explotaciones ganaderas de Castilla y León, varias Unidades Veterinarias de la provincia de Salamanca y de Ávila están obligadas a vacunar a todos los animales tanto de la especie bovina como ovina.

Para ello, la Consejería habilitó equipos vacunadores de UELEN específicamente destinados para vacunar contra la lengua azul. Se haría por municipios completos, pero si había ganaderos interesados en vacunar a sus animales, podían llamar a dos teléfonos habilitados para ello.

El problema que se están encontrando los ganaderos que están interesados en vacunar, es que llaman a los teléfonos habilitados por la consejería para tal fin, pero no responde nadie, lo que denota que no hay equipos veterinarios suficientes para vacunar a toda la cabaña ganadera.

Ante esta situación, desde la Unión de Campesinos de Castilla y León se reconoce que se está «muy preocupada por el bajo ritmo de vacunación contra la lengua azul, y no debemos olvidar, que una explotación que no tenga sus animales vacunados no podrá mover sus animales».

Por ello, desde la UCCL se pide a la Consejería que ponga los medios veterinarios que sean necesarios para que los ganaderos que quieran vacunar a sus animales lo puedan hacer, «y así evitar que en unos meses nos encontremos con un cuello de botella de difícil solución», según señalan en una nota de prensa.