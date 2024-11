Piden mantener las subvenciones y algunas ayudas de la PAC pese a los incumplimientos originados por la DANA y ampliar el plazo de otras líneas

La Asociación Valenciana de Agricultores ( AVA-ASAJA) insta a la Conselleria de Agricultura a mantener el pago de líneas de subvenciones aunque los agricultores y ganaderos beneficiarios no puedan cumplir los compromisos requeridos a causa de la DANA, así como ampliar el plazo de otras líneas. La asociación argumenta que, tal como indica el Real Decreto 7/2024 en su artículo 29, el temporal constituye “una causa de fuerza mayor que impide la realización de los requisitos establecidos” en dichas ayudas.

La organización presidida por Cristóbal Aguado pide a la Conselleria de Agricultura que contemple también la casuística de aquellos agricultores y ganaderos que, no sólo este año, sino también en los siguientes ejercicios no van a obtener los ingresos oportunos por cosechas o ganaderías porque la explotación ha desaparecido y aún no se podrá reponer o entrar en plena producción.

LAS AYUDAS DE LA SOLICITUD ÚNICA DE LA PAC DEBERÍAN DE RECOGER MUCHAS EXCEPCIONES EN ALGUNOS DE SUS PUNTOS

Algunas de las principales líneas que AVA-ASAJA solicita no perder son las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores (cinco años de compromisos desde la fecha de resolución), las ayudas a las inversiones en activos físicos (planes de mejora, con tres años de compromisos desde el último pago de la subvención) y la calificación de Explotación Prioritaria (cinco años de compromisos de la fecha de resolución).

Entre las ayudas incluidas en la Solicitud Única de la PAC, AVA-ASAJA considera necesario establecer una excepción en este sentido con el concepto de Agricultor Activo (en el caso de justificar el 25% de ingresos agrarios), las normas de condicionalidad reforzada, las ayudas asociadas por no poder realizar el cultivo y producción ganadera en 2024 ó 2025, los regímenes a favor del clima y el medio ambiente y los compromisos agroambientales en superficies agrarias (cinco años: apicultura para la biodiversidad, protección de avifauna, mantenimiento o mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales (cultivo del arroz) que preserven la biodiversidad, agricultura ecológica y compromisos de conservación de recursos genéticos (cinco años: conservación de la raza autóctona oveja guirra).

Asimismo, la organización agraria solicita al departamento encabezado por Miguel Barrachina no desperdiciar, debido a las dificultades derivadas de la DANA, ni un euro de los programas operativos de las organizaciones de productores (cinco años de compromisos), las ayudas a la mejora de la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones ganaderas, las intervenciones de la sectorial apícola, las inversiones para la reestructuración y reconversión de viñedo (diez años de compromisos), así como todas las inversiones de la intervención sectorial vitivinícola y los derechos de plantación de viñedo en superficies arrancadas por la DANA.

AVA-ASAJA también requiere que se puedan ampliar el plazo de otras líneas en los casos de las ayudas a la mejora de sostenibilidad y competitividad de las explotaciones ganaderas (cuyo periodo finaliza el 30 de noviembre), las declaraciones de producción y existencia en la ayuda asociada del arroz (concluye el 29 de noviembre), la factura de semilla certificada en el cultivo del arroz en la ayuda agroambiental (29 de noviembre) y la justificación de planes de mejora correspondientes a la convocatoria de 2023 (finaliza el 31 de diciembre).