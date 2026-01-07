Piden la destitución y cese inmediato del vocal en la DO Cava que representa a los agricultores de Almendralejo por traicionar sus intereses

La Unión Extremadura ha reclamado a ASJA la destitución y cese inmediato del vocal Juan Antonio Álvarez-Lázaro que representa a Almendralejo en la D. O. Cava por «traicionar el interés de sus agricultores».

La DO Cava tiene en estos momentos alrededor de 38.000 hectáreas de plantadas de viñedo, casi el 95 % de las mismas ubicadas en Cataluña, de esta superficie alrededor de 1.700 ha se encuentran en el municipio de Almendralejo con una producción estimada de 8 millones de botellas elaboradas en sus 5 bodegas inscritas.

El aumento de producción y comercialización de cava en esta Región estaba siendo constante, desde las 6.000 botellas comercializadas en el año 1983 hasta los 8 millones de botellas actuales.

Este auge de la comercialización de cava extremeño contrasta con la pérdida de mercado de cava de otras zonas geográficas, «por lo que en los últimos años se ha pretendido congelar la comercialización de cava extremeño con la prohibición de permitir nuevas plantaciones de viñedo para este uso», según denuncia la Union.

El Ministerio de Agricultura que es el competente en la autorización de nuevas plantaciones de viñedo, desde el año 2018 viene publicando las restricciones de estas nuevas plantaciones, amparándose en las propuestas realizadas desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen CAVA, ya que la totalidad hasta hace tres años eran vocales de la zona productora y transformadora de Cataluña.

LO QUE SE GANÓ EN LOS TRIBUNALES AHORA SE PUEDE PERDER POR LA ABSTENCIÓN DE ESTE VOCAL

Hace tres años entró a formar parte del Consejo Regulador un vocal representando los intereses de los productores de Requena y de Almendralejo, «y os agricultores de estas zonas les votaron para que defendieran los intereses de estas zonas productoras en expansión que no son coincidentes con los intereses de otras zonas. Hace dos años el representante de Requena voto en consonancia con los representantes de Cataluña para no permitir nuevas plantaciones y hace unos días el vocal Juan Antonio Álvarez-Lázaro de la Comunidad de Agricultores de Almendralejo-ASAJA se ha abstenido en la votación permitiendo que en la D. O. no haya ningún voto en contra de impedir a los productores de Almendralejo nuevas plantaciones tal como el mercado demanda». denuncia la organización agraria.

La Unión Extremadura entiende que «si te presentas a unas elecciones pidiendo el voto para defender los intereses de los agricultores de Almendralejo y luego te alineas con el interés de agricultores catalanes y en contra de los que te han votado, debes dimitir a la mayor brevedad».

Tanto el Tribunal Supremo a través de la Sentencia 382/2019 como el TSJ de Madrid, dieron la razón a Extremadura «ya que entendieron que si tenemos más capacidad de comercialización no nos puede afectar los problemas de otras zonas geográficas, ahora al estar representados en la D.O. y no habernos opuesto a esta pretensión, las posibilidades de impugnación de esta restricción tiene pocos visos de prosperar».

Por ello, «exigimos a ASAJA la destitución y cese inmediato del vocal que representa a Almendralejo en la D. O. CAVA por traicionar el interés de sus agricultores» denuncia Unión Extremadura.