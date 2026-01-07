Piden eximir a las micropymes de venta de pan, carne y pescado de la utilización obligatoria del sistema factura digital Verifactu

Las patronales nacionales del comercio especializado de pan (Ceoppan), carne (Cedecarne) y pescado (Fedepesca) han reclamado que se exima del cumplimiento del nuevo sistema digital de verificación de facturas (Verifactu) a las micropymes y a los empresarios -persona física- mayores de 60 años.

También han reclamado que se exima de dicho cumplimiento a las comunidades de bienes con menos de 10 trabajadores o cuyos integrantes cumplan el requisito de edad (mayor de 60 años) o a los empresarios -persona física- del comercio minorista de alimentación acogidos al Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA, que realicen exclusivamente ventas a consumidores finales.

Esta exención se fundamenta en criterios fiscales «objetivos y en el principio de proporcionalidad, sin menoscabo de los objetivos de control de la Administración», han indicado en un comunicado conjunto.

Estas patronales apuestan por una implantación «proporcionada» y reclaman subvenciones directas para la adquisición y adaptación de software, TPV y básculas o líneas de financiación bonificada accesibles a microempresas y autónomos.

Y buscan garantizar que «nadie quede atrás» y que la aplicación de Verifactu «sea compatible con la supervivencia de todos los sectores» que componen el tejido empresarial español.

UN AÑO RETRASO

Estas patronales han valorado nuevamente la ampliación de plazos para adaptar sus sistemas informáticos de facturación al programa Verifactu.

En concreto, el Gobierno ha modificado su entrada en vigor al día 1 de enero de 2027 para las empresas que presentan Impuesto de Sociedades y al día 1 de julio de 2027 para el resto.

Esta ampliación de plazos supone un «alivio» sin perder el objetivo de «transparencia y control» fiscal que persigue la norma, ofreciendo un margen «necesario para analizar con mayor profundidad la realidad» del tejido empresarial porque está formado «mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos, técnicos y económicos muy limitados».

Por eso ven «imprescindible» que la implantación de Verifactu tenga en cuenta las singularidades fiscales y operativas del comercio minorista de alimentación, a fin de evitar que la aplicación homogénea de la norma genere efectos «desproporcionados que comprometan la viabilidad de miles de establecimientos en toda España».

Para esta patronal, la aplicación «indiscriminada» de la norma puede tener consecuencias «negativas y relevantes que comprometen la continuidad de muchos pequeños negocios».