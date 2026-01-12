Piden en el Parlamento Europeo cambiar la categoría sanitaria de la dermatosis y un cambio en los mecanismos de protección al ganadero

El Partido Popular ha solicitado este lunes 13 una revisión de la clasificación sanitaria de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) con el objetivo de adaptar la respuesta sanitaria a criterios más proporcionados y basados en la evidencia científica, lo que permitiría liberar al ganado español actualmente inmovilizado como consecuencia del brote registrado en Francia y defendió la necesidad de reforzar los mecanismos europeos para proteger al sector ganadero de forma eficaz y preventiva.

Esta situación afecta especialmente al ganado de regiones fronterizas como el País Vasco, Aragón y Cataluña, que están sufriendo un importante impacto económico debido a la consideración de la DNC como enfermedad de categoría A en la normativa europea vigente desde hace más de un año.

Así lo planteó la eurodiputada Carmen Crespo durante una reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, donde subrayó que, en la actualidad, la investigación en sanidad animal es claramente insuficiente, lo que dificulta la correcta gestión de enfermedades como la DNC. En este sentido, instó a los Estados miembros de la Unión Europea a reforzar la capacidad de investigación y a garantizar una mayor simetría entre las exigencias aplicadas a las importaciones y las normas sanitarias vigentes dentro de la Unión.

PIDE CELERIDAD EN LAS AYUDAS ECONÓMICAS, QUE LLEGAN CON EXCESIVO RETRASO, CUANDO LOS DAÑOS YA SE HAN PRODUCIDO Y NO CUANDO REALMENTE SE NECESITAN

Durante su intervención, Crespo insistió en que la falta de investigación limita la capacidad de respuesta ante enfermedades animales emergentes y defendió la necesidad de reforzar los mecanismos europeos para proteger al sector ganadero de forma eficaz y preventiva.

Asimismo, la eurodiputada advirtió de que las ayudas económicas llegan con excesivo retraso, cuando los daños ya se han producido, por lo que reclamó que estas medidas se activen en el momento en que realmente se necesitan y no de forma tardía.

Crespo también pidió una revisión de las categorías sanitarias vigentes, poniendo como ejemplo la inclusión de la dermatosis nodular en la categoría A, una clasificación que, a su juicio, está generando importantes problemas para el sector y que debería ser reconsiderada a la luz de la experiencia acumulada.

Por último, llamó la atención sobre las dificultades específicas de las zonas de frontera, como ocurre en Cataluña con Francia, donde la gestión de estas enfermedades resulta especialmente compleja y requiere una mayor coordinación transfronteriza.

Esta solicitud de revisión de la categoría sanitaria de la DNC ha sido además trasladada formalmente a la Comisión Europea mediante una carta firmada por Carmen Crespo, la vicepresidenta del PPE Dolors Montserrat y la eurodiputada del PP Esther Herranz.