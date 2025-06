Piden el cese inmediato del portavoz en materia agraria del PP CLM por llamar «parásitos» a las organizaciones agrarias independientes

La asociación Agricaman, colectivo de agricultores y ganaderos independientes de Castilla-La Mancha, reclama al presidente del Partido Popular, Paco Núñez, el cese inmediato de Santiago Lucas Torres como portavoz en materia agraria por sus declaraciones en la Comisión de Agricultura del pasado jueves, en las que llegó a llamar “parásitos” a las organizaciones agrarias independientes.

Agricaman denuncia que «las palabras de Lucas Torres son un insulto a la dignidad de los agricultores y ganaderos que luchan por una representatividad democrática en el campo y que no forman parte del círculo de organizaciones históricas que el señor Lucas Torres defiende». Además, acusan al portavoz popular de legislar en favor de intereses particulares y no de todo el sector agrario.

En un largo comunicado, el colectivo expone los puntos que justifican su petición de cese inmediato del portavoz en materia agraria del PP.

Así, denuncia que Lucas Torres ha calificado como “parásitos” a las organizaciones agrarias independientes que quieren crear nuevas organizaciones para tener voz propia. «Eso es profundamente injusto e insultante. Los agricultores no son parásitos: son ciudadanos libres que exigen democracia y participación».

Lucas Torres «olvida» que entre los 100.000 perceptores de la PAC «no solo hay agricultores reales: también hay profesores, abogados o ingenieros, o el propio Santiago Lucas Torres, que cobran la PAC pero no viven del campo. Igual que un agricultor no vota en las elecciones de los sindicatos de profesores o de funcionarios, tampoco estos deberían decidir quién representa a los agricultores. Solo deberían votar los agricultores reales», defienden.

Rechazan que la ley que él defiende se convierta «en un blindaje para organizaciones históricas. La representatividad no debe ser un premio vitalicio para ASAJA, COAG o UPA. La ley debe abrir la puerta a cualquier organización –antigua o nueva– que trabaje de verdad por el campo y tenga respaldo real».

Asimismo, consideran que el propio Lucas Torres ha convertido esta defensa «en una campaña a favor de ASAJA, cuando su obligación como legislador es garantizar una ley para todos los agricultores y ganaderos, no para defender a una organización concreta».

«LOS AGRICULTORES QUE SALIERON A LA CALLE NO ERAN PARÁSITOS, ERAN AGRICULTORES REALES LUCHANDO POR SUS DERECHOS”

De igual forma, lamenta que Lucas Torres defiende al COPA «como si fuera la única organización legítima en Europa. Recordamos que el COPA es un organismo privado y que existen más de diez entidades europeas que también representan a agricultores y ganaderos. No se puede imponer la pertenencia obligatoria al COPA como requisito excluyente».

En este sentido, destacan que el portavoz popular afirma que “quien no está en el COPA no sabe de PAC”. Y por eso, le preguntan: «¿acaso los técnicos de la Consejería de Agricultura o del Ministerio de Agricultura que negocian la PAC no saben de PAC? ¡Claro que sí! No confunda el conocimiento técnico con la pertenencia a una organización privada».

Sobre las condiciones que exige la ley –diez trabajadores en cada provincia, 50 en la región– entienden que «no corresponden a un sindicato agrario, sino a una asesoría o a una gran empresa, cuya labor nada tiene que ver con la actividad sindical. Con esa medida UPA y COAG quedarán fuera de la representatividad agraria. Incluso una entidad financiera podría cumplir estos requisitos y, según esta ley, convertirse en representante de los agricultores. ¿Eso es lógico?»

Por eso, critican que diga que «la ley no limita la libertad de asociación, la realidad es que impide a quienes no cumplan estos requisitos imposibles participar en la interlocución con la Administración. Eso vacía la libertad de contenido además de ser un ley más propia de una dictadura que de una democracia».

Por último, sobre las “43 medidas” que menciona Lucas Torres, recuerdan que «los agricultores que salieron a la calle lo hicieron precisamente porque no se sentían escuchados ni representados por quienes siempre están en los despachos. No eran parásitos, eran agricultores reales luchando por sus derechos. ¿Por qué sí consideró a las organizaciones independientes representativas y ahora no?».

Agricaman considera que la ley de representatividad agraria que defiende Lucas Torres excluye, discrimina y blinda privilegios. Exigen la convocatoria de elecciones agrarias libres y la apertura a todas las organizaciones que quieran participar de verdad en la defensa del campo. ¿Por qué Santiago Lucas Torres tiene tanto miedo a que se celebren unas elecciones agrarias?».