Piden el cese de la consejera extremeña por discrimar a los maiceros al dejarles sin las ayudas de la sequía

Antes las afirmaciones recogidas en la prensa regional de que solo se van a tramitar las ayudas por sequía a la superficie que el año anterior estuvo sembrada de arroz, excluyendo de las mismas a los productores de maíz que este año no van a poder regar ya que su dotación de agua ha ido a otros cultivos, la Unión Extremadura exige al Presidente de la Junta el inmediato cese de esta Consejera «por incompetente y discriminatoria» con los maiceros.

La organización asegura que «no se puede discriminar a un agricultor que va a regar en función del cultivo que tuvo la campaña anterior, todos los productores que no vayan a utilizar agua por haberla cedido a otros cultivos deben ser perceptores de estas ayudas, o bien haberles asignado el porcentaje de agua que les correspondía».

CRITICAN QUE 20.000 HA DE MAÍZ SE QUEDARÁN SIN REGAR, PERO PAGANDO IMPUESTOS Y TASAS Y SIN AYUDAS

Por eso, «ante la actitud de holgazanería de esta consejera que desde el principio no ha querido saber nada de la mayor crisis que ha tenido durante su prolongado mandato, que es sin lugar a dudas la responsable de que los agricultores no sepan a estas alturas de la dotación de agua que van a tener para riego, no le queda más remedio al Presidente de cesarla».

La Unión advierte de que se van a quedar más de 20.000 ha de maíz sin regar esta campaña en Extremadura y la propuesta de la Junta de Extremadura es «que los maiceros paguen los impuestos y tasas, que cedan el agua a otros productores y a que se queden fuera de cualquier solicitud de ayudas».

«Si el Presidente de la Junta de Extremadura no cesa o desautoriza a esta Consejera, nos veremos obligados a volver a manifestarnos en Presidenta de La Junta de Extremadura exigiendo la responsabilidad de estos actos al Presidente. Vamos a iniciar una campaña de recogida de datos de cara a denunciar a la Junta de Extremadura por discriminación si al final optan por excluir a los productores de maíz de las ayudas», aseguran.