Piden compromiso, proactividad y agilidad en la gestión de la influenza aviar tras unas actuaciones poco adecuadas tras el sacrificio de 450 .000 aves

Unión de Uniones, tras realizar su análisis trimestral del sector avícola, señala que, a pesar de la resolución de los focos en las explotaciones, la actuación de la administración y demás agentes implicados en la gestión de la influenza aviar no ha sido la adecuada, ya que considera «que no ha habido una eficiente actuación y ha quedado patente en la gestión de determinados focos».

La organización señala como ejemplo el brote de H5N1 en una granja de ponedoras en Valdemoro (Madrid) el pasado octubre de 2025, con el sacrificio de cerca de 450.000 aves debido a una detección y respuesta tardías, o la falta de coordinación eficaz tras múltiples focos interrelacionados en explotaciones de Valladolid y Castilla y León, que exigieron el sacrificio masivo de aves y no evitaron su expansión entre fincas cercanas por la tardanza también en su gestión.

Por su parte, en Cataluña, tras la experiencia de estos territorios se creó un protocolo que ha servido de manera práctica en la respuesta de la administración.

Unión de Uniones señala que el sector avícola cada vez está cobrando más fuerza y merece la pena que las Consejerías se comprometan y trabajen más profesionalmente en la gestión de la gripe aviar en todo lo que les concierne, nombrando un responsable de sanidad animal que se encargue de esto. Asimismo, el Ministerio de Agricultura debe ejercer un papel coordinador más activo para conseguir avanzar en la eliminación de deficiencias comunes en los distintos territorios.

La organización explica que si bien los brotes de influenza aviar han afectado al sector no lo han hecho con tanta fuerza como otras enfermedades animales a otros sectores por lo que ha conseguido mantener un precio estable, con una producción en ligero aumento del 5%.

Igualmente recuerda que España se sitúa como el segundo productor de carne de aves de corral, produciendo alrededor del 13% de la producción de la UE, por detrás de Polonia -20,9%- y superando a Francia y Alemania, con un 12,4% y 11,2% de la producción, respectivamente (Comisión Europea, 2024, datos de 2025 aún sin cerrar) y en muchas poblaciones es una actividad clave para dinamizar el territorio.

FOCOS DEL VIRUS DE NEWCASTLE

Por otro lado, la organización lamenta que el virus Newcastle haya vuelto a provocar focos en granjas en España, actualmente es la comunidad valenciana la que tiene brotes activos, y pide mayores medidas para evitar su propagación y el efecto que estaría teniendo en los mercados internacionales.

En este sentido, insiste en la importancia de no bajar la guardia en la prevención de las enfermedades, en el refuerzo de las medidas de bioseguridad estructural y operativa y pide que el seguimiento de sanidad animal sea constante y regular así como que aumente la comunicación y transparencia entre todas las administraciones.

Unión de Uniones lleva la sanidad animal como uno de los ejes de la tractorada del próximo 11 de febrero, reclamando protocolos actualizados y actuaciones que se correspondan con la realidad del campo.