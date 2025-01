Piden calma ante los casos de tuberculosis bovina en Asturias: «Una prevalencia por debajo del 1% es una situación sanitaria excelente»

Desde USAGA han hecho un llamamiento a la calma y la reflexión después de la situación acontecida en Tineo en relación a la tuberculosis bovina. Para esta organización agraria, «una prevalencia de esta enfermedad por debajo del 1% es una situación sanitaria excelente de nuestra cabaña ganadera», aunque reconocen que algunas de las medidas adoptadas no se ajustan a las necesidades del sector.

En este sentido, critican que los vaciados sanitarios «no suponen una solución, arruinando sin embargo a las explotaciones afectadas y al sector. La tuberculosis bovina no se erradicará por muchos animales que se sacrifiquen y la ineficacia del protocolo de Tineo ya ha quedado demostrada en el concejo de Parres, así como en otros territorios fuera de nuestra región. Si con el anterior protocolo fue posible alcanzar el estatus de región indemne, debemos replantearnos el nuevo protocolo antes de que pueda llevarnos a un sacrificio inútil de animales y de graves consecuencias para el concejo afectado por el mismo. No nos oponemos al sacrificio de animales positivos, no obstante sobre el resto de animales son necesarias otras pautas de seguimiento que permitan controlar el bacilo antes de adoptar medidas drásticas en toda la explotación».

Para la organización, la tubercosis bovina no se erradica, se controla. Por ello, creen que «es urgente elaborar un plan de prevención sobre la fauna silvestre, origen del problema».

En USAGA trasladarán a la Consejería sus propuestas concretas en este aspecto, así como en relación a las actuaciones sobre la caza, fiscalidad, baremos de indemnizaciones justos, movimientos de animales, etc.

«Siempre, como ganaderos que somos, con la vista puesta en lo mejor para nuestra ganadería, para el concejo de Tineo y para toda Asturias. Lo hicimos en la pasada reunión del mes mayo en la Consejería, así como desde hace años en el Ministerio a través de Unión de Uniones, pidiendo la revisión de los protocolos y otras actuaciones. No convirtamos esto en una batalla política. Usaga defenderá los intereses profesionales de los ganaderos al margen de la crispación y otros intereses», afirman en una nota de prensa donde reiteran que «con una prevalencia por debajo del 1% es una situación sanitaria excelente».