Piden aplicar el tratamiento de frío a Israel ante las 6 interceptaciones en agosto de la temida falsa polilla en granadas de ese país

LA UNIÓ Llauradora denuncia que Israel ha tenido un total de 6 interceptaciones por la plaga de la Thaumatotibia leucotreta o falsa polilla en granadas, según informa el sistema de alerta rápida de la Comisión Europea para notificaciones sobre interceptaciones de organismos nocivos y otros incumplimientos fitosanitarios en envíos de plantas y productos vegetales. Ante esta situación, LA UNIÓ solicita al Gobierno de España que presione a las autoridades comunitarias para que establezcan el tratamiento de frío o cold treatment para los envíos de frutas y hortalizas procedentes de Israel hasta que garantice la seguridad fitosanitaria de sus exportaciones.

La Thaumatotibia es una plaga de cuarentena para la Unión Europea de gran impacto en el comercio internacional, de ahí que se hayan incrementado los controles, sobre todo en las importaciones de cítricos, especialmente de Sudáfrica, debido a interceptaciones de esta plaga. Desde julio de 2022, de hecho, la UE exige tratamiento de frío obligatorio a los cítricos importados de países donde está presente Thaumatotibia leucotreta, como Sudáfrica o Zimbabue.

Israel solicitó una excepción al tratamiento en frío porque ya tenía en marcha un sistema que la Comisión Europea evaluó y reconoció como equivalente al cold treatment mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1659, aplicable solo a Citrus sinensis (naranjas dulces) procedentes de ese país. Por ello a Israel no se le exige tratamiento en frío para las naranjas siempre que cumplan los requisitos del sistema aprobado (controles en campo, cosecha, empaquetado, certificación, etc.).

Para otros cítricos israelíes (mandarinas, pomelos, limones…), tampoco se aplica el tratamiento de frío, porque la obligación de la UE se fijó únicamente para las naranjas. Esta situación permanecía vigente hasta mayo de este año, tras lo cual la Comisión debía decidir si la prórroga o no, en función de los resultados de auditorías y de la ausencia de interceptaciones con Thaumatotibia leucotreta. Las pruebas indican que no han cumplido con sus obligaciones y demuestran el riesgo latente con las seis interceptaciones de falsa polilla en granadas de agosto.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que «la Thaumatotibia es una de las plagas más preocupantes para los cítricos y frutales a nivel mundial, sobre todo por su repercusión en el comercio internacional y el riesgo de introducción en zonas libres de la plaga, como la Comunitat Valenciana y el resto de Europa. Por ello solicitamos que se actúe contra Israel como ya se hizo con Sudáfrica».

De los datos de de agosto destacan también varias detecciones de Phyllosticta citricarpa, un hongo fitopatógeno responsable de la mancha negra de los cítricos (Citrus Black Spot, CBS). Es otra enfermedad de cuarentena que afecta principalmente a cítricos. Sudáfrica y Argentina tienen dos interceptaciones cada uno y el primer país acumula 13 ya en lo que llevamos de año.