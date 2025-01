Piden al sector unión, sosiego y tranquilidad para recuperar los precios del aceite: «El virgen extra no debe venderse por debajo de 6 euros»

El secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ha lanzado un mensaje de confianza y espera que, con los datos de comercialización del último mes de 2024, se revierta la tendencia bajista de los precios en origen para, al menos, que los agricultores puedan cubrir los costes de producción en el olivar tradicional, a la vez que reclama unión, sosiego y tranquilidad al sector para recuperar los precios en origen del aceite de oliva.



Se trata de un mensaje de confianza, pero también de calma al sector olivarero. Moscoso reclama unión, sosiego y tranquilidad para recuperar los precios en origen del aceite de oliva, toda vez que ya ha quedado más que demostrada la fidelización de los consumidores a la grasa vegetal más sana y saludable del mundo. A su juicio, el mercado vive, actualmente, una situación “artificial”, por lo que, “si todo el sector se tranquiliza, volveremos a recuperar unos precios que cubran los costes de producción para el agricultor y que sean asequibles para el consumidor”.

A finales del mes de noviembre de 2024, el aceite de oliva producido en la provincia de Málaga ascendía a 10.182 toneladas, de las que casi 7.800 se habían obtenido en las 41 cooperativas existentes, mientras que el resto, algo menos de 2.400 toneladas, estaban en poder de las 35 almazaras industriales, según datos del Ministerio de Agricultura. Una vez pasado diciembre, mes tradicional de máxima actividad en la recolección de la aceituna, Francisco Moscoso tiene muy claro que la producción habrá aumentado, pero no en unas cantidades que justifiquen el descenso del precio en origen.

“Esta tendencia descendente no es lógica ni razonable, sobre todo por debajo del umbral de rentabilidad para los agricultores del olivar tradicional. No podemos competir con otro tipo de cultivo, cuyos costes de producción son mucho más bajos. Además, ¿cómo es posible que en Málaga, en Andalucía y en España, volvamos a hablar de bajadas de precio en origen cuando en otros países como en Italia se mantienen firmes y defienden una media de 6 euros?”, se pregunta Francisco Moscoso.

En este sentido, el secretario general de UPA Málaga destaca que a nivel mundial se consume todo el aceite de oliva que se produce. “El consumidor es fiel, consume hasta con precios de nueve o diez euros, como se ha demostrado en las dos pasadas campañas de comercialización. Las estadísticas confirman que el español es el mayor consumidor con once litros y medio por habitante y año. Después se situaría Italia, Grecia… Es decir, en España, como principales productores y consumidores, debemos marcar la tendencia del precio, por lo que hago un llamamiento a todo el sector para que defienda un precio justo y razonable para todos, tanto para los agricultores como para los consumidores”.

“NO DEBERÍA VENDERSE UN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA POR DEBAJO DE 6 EUROS. NO VEMOS BIEN EL ACEITE A MÁS DE 10 EUROS, COMO EL AÑO PASADO, PERO TAMPOCO QUE ESTÉ A 4,2 EUROS”

Francisco Moscoso insiste en que la situación del mercado es “absolutamente incomprensible”. “La bajada injustificada del precio en origen demuestra que la fragmentación del sector y la especulación son los grandes males del aceite de oliva. Hay quien sólo busca el interés de unos pocos en lugar de defender el interés general de todo el sector. Declaraciones y acciones que pueden hacer daño, como se ha demostrado en los últimos meses, cuando se ponen de golpe en el mercado producciones de 400.000 toneladas de olivar en seto, nacionales o portuguesas, que hacen que parezca que va a sobrar aceite. Un razonamiento totalmente falso e interesado. Si todo el sector, si los agricultores y las cooperativas esperamos y tenemos paciencia, tengo muy claro que todo el aceite procedente del olivar tradicional se va a comercializar con valor, a precios justos para el productor y también para el consumidor”, asevera el secretario general de UPA Málaga.

Por último, Francisco Moscoso incide en un hecho irrefutable: “Nos olvidamos que el coste de producción ha aumentado, que todos los productos y la energía se han encarecido. Por lo tanto, no debería venderse un aceite de oliva virgen extra por debajo de 6 euros. Nosotros no vemos bien las situaciones que se han producido el año pasado, con el aceite a más de 10 euros, pero tampoco vemos razonable que esté a 4,2 euros, que es lo que marca actualmente el Sistema POOlred , sobre todo teniendo en cuenta que nuestros costes de producción en el olivar tradicional se han disparado hasta los 4,7 euros, según el último informe de AEMO presentado en el Copa-Cogeca, en Bruselas. No vemos bien ni una cosa ni la otra. No queremos que el consumidor pague tanto, pero tampoco queremos que el productor pierda dinero. Hablamos de conseguir un precio estable, sobre esos 6 euros, con el que todos estaríamos contentos. No queremos hacernos ricos, solo queremos rentabilidad en nuestras explotaciones para vivir dignamente de nuestro trabajo”, concluye Francisco Moscoso.