Piden al Principado ayudas para los ganaderos afectados por los incendios y que no sufran penalizaciones en las ayudas de la PAC

ASAJA Asturias ha pedido al consejero de Medio Rural ayudas para los ganaderos afectados por los incendios y que no sufran penalizaciones en las ayudas de la PAC. La organización recuerda los recientes incendios registrados en esta comunidad autónoma han ocasionado importantes pérdidas, siendo el sector primario uno de los más perjudicados, ya que el fuego ha ocasionado importantes daños en asentamientos de colmenas y especialmente en los pastos que tanto necesita la ganadería extensiva de nuestra región.

A causa de los graves daños ocasionados por los incendios, los ganaderos se han visto obligados a bajar el ganado de los pastos, teniendo que llevarlos a fincas cercanas a las viviendas o incluso estabularlos, debiendo utilizar para su manutención las reservas de forrajes que tenían disponibles para el invierno, lo que va ocasionar importantes pérdidas económicas a los ganaderos que se verán obligados a comprar forrajes.

Respecto a los compromisos de las ayudas PAC, entienden que se debería simplificar la comunicación a la administración para acreditar causa de fuerza mayor, pues la Consejería tiene información de todos los recintos declarados por los ganaderos, información que puede cruzar con los montes que han sufrido las devastadoras consecuencias de los incendios.

Desde ASAJA piden a las administraciones «que se coordinen y defendemos la necesidad de revertir las políticas que han favorecido el abandono del medio rural. Queremos destacar la implicación de los ganaderos, que estuvieron en primera línea colaborando en las labores de extinción».

ASAJA ha pedido ya por escrito a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que habilite de manera urgente una partida presupuestaria destinada a los ganaderos que se han visto afectados por los incendios para la compra de forraje; que se incremente la partida destinada a la limpieza y desbroce de los montes, ya que con esta medida, además de evitar los incendios se facilita la extinción de los mismos; y que ningún ganadero con superficie afectada por los incendios sufra penalizaciones en las ayudas de la PAC.