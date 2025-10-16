Piden al Parlamento Europeo anular el nuevo acuerdo UE-Marruecos por vulnerar el derecho internacional y poner en riesgo la equidad del mercado

ASAJA ha participado esta semana en el Grupo de Diálogo Civil sobre Frutas y Hortalizas y en el Grupo de Diálogo Civil sobre Aspectos Internacionales de la Comisión Europea, donde ha mostrado su indignación por la forma en que la Comisión y los Estados miembros —especialmente España y Francia— han negociado la renovación por vía exprés el nuevo acuerdo comercial con Marruecos.

Desde ASAJA se ha denunciado ante la Comisión Europea que esta renovación ignora los principios básicos de transparencia y respeto al derecho internacional, al tiempo que reproduce los mismos errores que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a anular el acuerdo anterior. La organización advierte de que este nuevo pacto no responde a las realidades actuales del comercio internacional, dejando de lado compromisos fundamentales como el cumplimiento del Acuerdo de París, la Ley la Desforetación o las exigencias medioambientales y sociales que se imponen a los productores europeos.

Asimismo, ASAJA lamenta que en el nuevo acuerdo «no se incluyan mejoras en la coordinación de los controles fronterizos, lo que permitirá seguir detectando, con escasa eficacia, productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Tampoco se contempla ninguna garantía en materia laboral o de derechos sociales, generando una competencia desleal para los agricultores europeos que sí cumplen con la normativa comunitaria. Esta situación afecta especialmente a los productores de España, Portugal, Italia, Grecia y Francia, que comparten una estructura agraria similar y sufren directamente la entrada de productos de terceros países con menores exigencias normativas», aseguran.

DENUNCIA QUE MARRUECOS HA TRIANGULADO PRODUCTOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL DENTRO DE LOS CONTINGENTES ASIGNADOS, ELUDIENDO ASÍ LOS ARANCELES Y NORMAS DE ORIGEN

Según datos de la propia Comisión Europea, apenas el 0,0082% de las importaciones son inspeccionadas en las aduanas, un nivel de control tan bajo que pone en entredicho la seguridad alimentaria y la igualdad de condiciones en el mercado europeo.

La organización considera que lo realizado por la Comisión Europea es un ejercicio de equilibrismo político, que evita deliberadamente consultar al pueblo saharaui y que, de forma cínica, utiliza fondos europeos para financiar la modernización de regadíos e infraestructuras agrícolas en los territorios ocupados, favoreciendo así la producción y exportación de productos que se benefician injustamente de las preferencias arancelarias.

ASAJA recuerda que la propia Comisión Europea es consciente de que, en el pasado, Marruecos ha triangulado productos procedentes del Sáhara Occidental para introducirlos dentro de los contingentes comerciales asignados, eludiendo así los aranceles y normas de origen.

Por todo ello, ASAJA reitera su rechazo total al acuerdo y llama al Parlamento Europeo y a los eurodiputados a rechazar frontalmente su ratificación, al considerar que vulnera el principio de equidad, compromete la seguridad alimentaria europea y contradice las resoluciones internacionales sobre el estatus del Sáhara Occidental.