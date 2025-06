Piden al Gobierno que las ayudas a la viña y el olivar por la sequía y Ucrania lleguen a todos los agricultores no solo a los profesionales

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha solicitado al Gobierno central que las ayudas ayudas a la viña y el olivar que prevé destinar a los productores -a fin de aliviar las pérdidas ocasionadas por los efectos de la guerra en Ucrania y la sequía de los años anteriores- no se limiten únicamente en una discriminación positiva a los agricultores profesionales, sino que incluyan a todos los agricultores damnificados.

La organización defiende que haya una discriminación positiva hacia los agricultores profesionales -aquellos en los que la actividad agraria supera el 50% de sus ingresos totales y cotizan en la seguridad social agraria- pero, al mismo tiempo, reclama que el Gobierno aumente el presupuesto asignado a estas ayudas de tal manera que puedan llegar al resto de afectados, ya sean jubilados o agricultores a tiempo parcial que, en el caso de la Comunitat Valenciana, constituyen la mayoría de los productores.

Asimismo, AVA-ASAJA exige al Gobierno que extienda las ayudas a causa del conflicto bélico y la sequía en 2024 -que afectó principalmente a las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona en todos los cultivos pero especialmente en secano y ganadería extensiva- a otras producciones como los cereales, la apicultura y la ganadería extensiva (ovino, caprino, equino y vacuno).

“ESTAMOS INDIGNADOS PORQUE MUCHOS DAMNIFICADOS POR LA DANA NO HAN PODIDO ACCEDER A AYUDAS OFICIALES POR NO TENER UN DETERMINADO REQUISITO BUROCRÁTICO”

El responsable de la sectorial del olivo de AVA-ASAJA, Luis Julián Pérez, afirma que “los productores siempre nos habíamos quedado fuera de las ayudas a la viña y el olivar por Ucrania y la sequía y ahora, que por fin se van a aprobar, parece que el Gobierno solo quiere darlas a agricultores profesionales, lo que excluiría al resto que también la merecen porque han sufrido las mismas penalidades. Todos afrontan la escalada de costes de producción, todos están descapitalizados y todos necesitan esta línea de apoyo”.

Por su parte, el responsable del vino, Jacinto Murciano, denuncia que “el Gobierno no puede seguir dejando fuera de las ayudas a agricultores afectados. Estamos indignados porque muchos damnificados por la DANA no han podido acceder a ayudas oficiales por no tener un determinado requisito burocrático, a pesar de que la misma Administración tiene fichados a estos agricultores por hacer la renta, estar en el registro vitícola o recibir subvenciones del seguro agrario, de una explotación prioritaria o de cualquier otro apoyo oficial que certifica su actividad profesional. Pues ahora lo mismo, los agricultores profesionales tienen derecho a recibir las ayudas, pero el resto también, sin excusas y con suficiente presupuesto”.