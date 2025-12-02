Piden a los eurodiputados su voto en contra a la propuesta de mecanismo de salvaguarda del acuerdo UE-Mercosur

Unión de Uniones, ante el debate y votación que se llevará a cabo durante este martes 2 sobre la propuesta de mecanismo de salvaguarda del acuerdo comercial UE-Mercosur, se ha dirigido a todos los eurodiputados para que voten en contra del mismo que pretende aprobarse sin enmiendas.

Unión de Uniones, quien ya se ha posicionado desde el principio en contra de este acuerdo, considera, además, que «aprobar esta propuesta sin modificaciones es validar unas condiciones poco sólidas, con un marco jurídico débil y que, en ningún caso son reflejo del sector, al que le confiere una sensación de falsa seguridad».

La organización cree que es indispensable que las cláusulas de salvaguarda sean capaces técnicamente de poder prevenir las graves perturbaciones que causarán los contingentes arancelarios «y no ser un mero parche».

Unión de Uniones recuerda que la cuota de importación a arancel reducido de carne de vacuno representa un 14% de la producción anual, mientras que en aves de corral es del 11%, cifras que son lo suficientemente importantes como para dar por zanjado el acuerdo.

Asimismo, reclama la inclusión de gatillos automáticos de salvaguardia para vacuno y aves que activen las medidas de forma inmediata si se supera un porcentaje del escalón anual de importaciones bajo TRQ o si los precios nacionales cayesen por debajo de un umbral de referencia.

AUSENCIA DE CLÁUSULAS ESPEJO Y EN PELIGRO CUESTIONES DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EUROPEAS

Por otro lado, Unión de Uniones insiste en que la cláusula de salvaguardia no obliga a los productos importados a cumplir los mismos estándares europeos por lo que se tienen que incluir cláusulas espejo operativas. La organización explica que deberían contemplar auditorías in situ obligatorias, tolerancia cero en sustancias prohibidas (p.ej., hormonas/ ractopamina) y suspensión inmediata si hay incumplimiento.

Igualmente, el Acuerdo actual Acuerdo incluye un mecanismo de reequilibrio que permite a los países de Mercosur solicitar compensación si una medida de la UE, aun sin infringir el Acuerdo, anula una ventaja comercial. Esto podría incitar a los colegisladores europeos a abstenerse de adoptar medidas ambiciosas en materia de clima o sostenibilidad por miedo a las reclamaciones y a generar compensaciones. Es fundamental una declaración interpretativa que blinde las competencias de salud pública y medio ambiente.

«Reclamamos a la Comisión AGRI que ejerza su papel y mantenga la presión política en favor de un acuerdo comercial que sea verdaderamente justo, transparente y que proteja, con rigor jurídico, los intereses de los agricultores y ganaderos europeos», concluyen desde la organización