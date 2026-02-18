Piden a la comisaria europea de Medio Ambiente que exija a España el envío del censo actualizado del lobo que impide evaluar su realidad

Ante comparecencia de la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, ASAJA espera que se aclare cuál es la posición de la Comisión Europea ante el incumplimiento del Gobierno español en la actualización y remisión del censo nacional del lobo», a la vez que la organización agraria reclama a la CE que exija a España el envío del censo actualizado del lobo.

La organización agraria ha remitido una carta formal a la Comisión en la que denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) no ha trasladado a las instituciones europeas los datos actualizados sobre el estado de conservación de la especie, pese a que el informe técnico fue elaborado y aprobado por el órgano competente en junio de 2025, tal y como exige la Directiva Hábitats.

ASAJA advierte de que «la ausencia de un censo actualizado y científicamente verificado de las poblaciones de lobo impide evaluar con rigor la situación real de la especie en España y condiciona la adopción de decisiones proporcionadas».

«LA REITERACIÓN EN LA NO REMISIÓN DE DATOS PUEDE GENERAR INSEGURIDAD JURÍDICA Y DIFICULTAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO EUROPEO”

Al mismo tiempo, denuncia los ataques al ganado han aumentado en los últimos años, afectando especialmente a explotaciones extensivas situadas en zonas rurales vulnerables. Para la organización, «no pueden exigirse nuevos sacrificios al sector ganadero sin una base científica sólida y actualizada que garantice el equilibrio entre conservación de la biodiversidad y viabilidad económica».

ASAJA considera que «la reiteración en la no remisión de datos puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento efectivo del Derecho europeo, por lo que solicita a la Comisión que actúe con firmeza para exigir transparencia y cumplimiento normativo al Gobierno español».

La organización confía en que la comparecencia de este jueves 19 sirva para reafirmar que las políticas ambientales europeas deben basarse en datos oficiales actualizados y en el estricto cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros.

“Sin datos no hay evaluación rigurosa, y sin evaluación rigurosa no puede haber decisiones proporcionadas”, concluye ASAJA.

LOS ATAQUES EN CIFRAS

Los datos oficiales de 2024-2025 confirman que el problema de los ataques del lobo al ganado está creciendo de forma clara en España. En Asturias, según datos oficiales del Principado, los daños han aumentado casi un 20 % desde 2021, pasando de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, consolidándose como el dato más alto desde 2017.

En Castilla y León, según la estadística oficial de evolución 2019-2024, en 2024 se registran 3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas, lo que supone un nuevo repunte respecto a ejercicios anteriores.

En los 3 últimos años, desde que se modificó el estatus del lobo en el LESPRE en 2021, se han incrementado un 47 % los ataques y un 39% los animales muertos. Estos datos, aunque proceden de dos comunidades concretas, reflejan una tendencia que se está extendiendo en el conjunto del territorio: más ataques, más animales muertos y mayor presión sobre las explotaciones ganaderas.