Piden a la CE y al Consejo que no conviertan la cláusula automática de salvaguardia del arroz en un mecanismo inaccesible y un papel mojado

ASAJA advierte del riesgo de que la cláusula automática de salvaguarda del arroz se convierta en “papel mojado” si la propuesta de la Presidencia danesa del Consejo de la UE se diseña con unos umbrales de activación demasiado elevados, tanto en los contingentes arancelarios (TRQ) como en las cifras de “surge”. “Si se colocan cifras imposibles de alcanzar, es como si no se hubiera hecho nada”, subraya la organización agraria.

La Presidencia danesa ha manifestado su voluntad de cerrar rápidamente este expediente en el marco del régimen preferencial «Todo Menos Armas» (EBA). Sin embargo, ASAJA reclama a los Estados miembros y a la Comisión Europea que «no jueguen con las cifras para hacer inoperante e inaccesible la cláusula y que adopten un mecanismo realmente aplicable, capaz de proteger a los arroceros españoles y europeos de la competencia desleal de las importaciones masivas de Camboya y Myanmar».

También reconocen que la propuesta en discusión es mejor que la situación de partida, al recoger numerosas mejoras defendidas y negociadas con el apoyo del Parlamento Europeo en estrecha colaboración con el sector. ASAJA reconoce y apoya plenamente la presión que desde el Parlamento están ejerciendo para que los umbrales se ajusten a la realidad del mercado y no se conviertan en un obstáculo insalvable para activar la salvaguardia.

“LA UE NO PUEDE PERMITIR QUE LAS NECESIDADES POLÍTICAS DE CERRAR UN ACUERDO RÁPIDO SE IMPONGAN A LA PROTECCIÓN DE UN SECTOR ESTRATÉGICO COMO ES EL CULTIVO DEL ARROZ”

Según los datos recabados por el sector arrocero hasta agosto de 2025, las importaciones de arroz alcanzan las 1.586.000 toneladas, casi 70.000 más que la campaña anterior, de las cuales 522.000 toneladas corresponden a Camboya y Myanmar. Este volumen récord ha provocado una caída de más del 15% en los precios percibidos por los arroceros españoles en los últimos meses.

Ante esta situación, ASAJA exige que se perfeccione la cláusula de salvaguarda para que sea un verdadero instrumento de defensa y no un mero señuelo. “La UE no puede permitir que las necesidades políticas de cerrar un acuerdo rápido se impongan a la protección de un sector estratégico como es el cultivo del arroz”, concluye la organización.

Por otra parte, ASAJA advierte del “impacto tremendamente negativo sobre el sector arrocero europeo que supondrá la puesta en marcha del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur en sus términos actuales”, puesto que contempla la entrada sin aranceles de 60.000 toneladas de arroz que se sumarían a las importaciones asiáticas en condiciones de competencia desleal.