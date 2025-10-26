Picualia celebra su décimo aniversario con un ‘Primer día de cosecha’ épico dedicado a la batalla de Bailén

Picualia lanza su esperada edición limitada de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) «Primer Día de Cosecha», que este año alcanza su décima edición. Para conmemorar este hito, la cooperativa ha decidido rendir un homenaje dual a su tierra con dos AOVEs de alta gama dedicados a la histórica Batalla de Bailén en su variedad picual y como novedad un aceite de oliva virgen extra variedad arbequina.

La presentación en sociedad del AOVE más exclusivo de la campaña 2025/2026, tendrá lugar en noviembre en un acto que Picualia ya está preparando. En esta campaña oleícola 25/26, la joya de la corona de la producción anual de la almazara se enfoca en la rica historia de Bailén, un acto que subraya la conexión de la cooperativa con su origen y patrimonio.

El presidente de Picualia, Gabriel J. Alonso, resaltó la doble celebración de este lanzamiento, ya que «celebrar nuestra décima edición del ‘Primer Día de Cosecha’ es un orgullo inmenso, pues simboliza una década de compromiso con la máxima calidad y la innovación, justo lo que nuestras instalaciones y nuestra forma de hacer representan».

Asimismo, recalca que «al dedicar esta edición a la Batalla de Bailén, queremos recordar que la historia de nuestra tierra es tan rica y fuerte como nuestro AOVE. Los dos aceites de esta edición no son solo un tributo a la gesta de 1808, sino una reafirmación de que el olivar ha sido, es y será la verdadera victoria económica de Bailén»

“Esta Edición Limitada, ha despertado el interés y la expectación de cada campaña. Tenemos previsto envasar y comercializar las primeras 40.000 solo en el mes de noviembre”.

La edición limitada de este año no será una, sino dos AOVEs tempranos que simbolizan la gesta de la Batalla de Bailén (1808). El diseño de las etiquetas y la narrativa de los aceites estarán inspirados en el heroísmo, la estrategia y la victoria local en este evento clave de la Guerra de la Independencia.

Históricamente, Picualia ya cuenta con productos dedicados a figuras relevantes de este conflicto, como la heroína María Bellido, reforzando su compromiso con la identidad local.