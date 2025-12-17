Peste porcina: Ahora hay dudas sobre si el origen estaba en un laboratorio pero se mantiene el control del jabalí: «Hay demasiados»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha respaldado este martes la gestión de la crisis de la peste porcina hecha por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Òscar Ordeig, y ha mostrado su «plena confianza» en la labor desempeñada por los trabajadores del laboratorio IRTA-CReSA.

En el turno de réplica en la comparecencia específica en el pleno del Parlament para abordar la crisis de la peste porcina, Illa también ha explicado que ha pedido a Ordeig que comparezca «regularmente» en comisión parlamentaria para dar cuenta de una crisis que, ha avisado, «durará mínimo un año».

En tono vehemente, el president ha rechazado entrar a valorar las «críticas políticas» hechas por la oposición, aunque ha afirmado que tiene «memoria» y que se acordará de todas ellas.

Ha defendido el «rigor» de los científicos y ha añadido que no tiene ahora «ningún elemento» que le haga dudar sobre los protocolos aplicados en el laboratorio IRTA-CReSA.

Ha dicho que él no «frivoliza» sobre el origen del brote, aunque ha señalado que en algunos casos pasados estos sí han nacido de restos de comida, y ha reivindicado que no actúa con un enfoque «ideológico», sino «pragmático», sin buscar «fotos» con nadie. Ha agradecido, en este sentido, la ayuda prestada por la Comunidad de Madrid o Andorra.

Illa ha reiterado que debe reducirse la población de jabalíes, para pasar de los actuales 6,29 por kilómetro cuadrado a menos de cuatro, lo que sería una cifra «razonable»: «No tengo nada contra los jabalíes, pero hay demasiados», ha resuelto.

Asimismo, Illa ha vuelto a defender que no fue un error permanecer en México y no regresar de forma anticipada de ese viaje institucional, que ha reivindicado que ha servido para apoyar al sector cultural: primero, porque nunca ha habido vidas humanas en peligro; segundo, porque la institución de la Generalitat va más allá de la figura del president.