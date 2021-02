Periodo transitorio de la PAC: Alertan de la drástica reducción de ayudas que puede alcanzar el 33% en el Pago Base en Extremadura

APAG Extremadura Asaja ha querido dar una voz de alarma sobre la «drástica reducción» de ayudas que están sufriendo muchos agricultores y ganaderos con la aprobación del nuevo Real Decreto Transitorio de ayudas a la PAC para el periodo 21/22.

Según ha explicado el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, se ha producido un recorte «brusco» de estas ayudas para una gran cantidad de explotaciones agrarias de la región, llegando incluso a una merma de un 33% en las ayudas del pago base, a la que hay que sumar recortes en el Pago Verde. Esto supone la inviabilidad de muchas explotaciones, además de «castigar» a los agricultores que han realizado históricamente bien su trabajo.

Y es que, como ha recordado Metidieri, estas ayudas de Pago Base se realizaban según los datos de producción de campañas anteriores (1999, 2000, 2001 y 2002), utilizando para la baremación los resultados obtenidos. Ahora, lo que se quiere hacer es una «convergencia» que supone equilibrar a todos, sin tener en cuenta el trabajo anterior, lo que supondrá no solo una drástica reducción de ayudas sino «un atraco a aquellos agricultores que han venido desarrollando con esfuerzo e ilusión su trabajo en el campo»

Además, consideran que esta drástica reducción de ayudas «se ha realizado sin límite y de forma abrupta, por lo que, de continuar el Ministerio con esta convergencia agresiva, si las expectativas son malas para 2021, todavía son peores para 2022, puesto que esta convergencia seguirá avanzando».

EXIGEN A LA JUNTA QUE INFORME DEL NEUVO VALOR DE SUS DERECHOS DE PAGO BÁSICO



El Real Decreto de Convergencia aprobado, por el Consejo de Ministros, regula la PAC para las campañas 2021 y 2022 y supone una «reforma brutal» con una convergencia casi total, de forma inmediata y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores,» lo que supondrá un varapalo terrible para muchos de estos profesionales del campo».

Para Metidieri esta reforma es una tasa plana que no tiene en cuenta la realidad del territorio ni trabaja por el fomento del empleo o el mantenimiento de las zonas rurales, sino todo lo contrario, es una reforma demasiado radical e injusta que será negativa para el campo extremeño. «Si se quiere defender el campo y las zonas rurales, no se puede llevar a cabo esta convergencia brutal» ha concluido.

Por último, desde APAG Extremadura Asaja también se ha exigido a la consejería de Agricultura que notifique a los agricultores el nuevo valor de sus derechos de pago básico, puesto que no se ha hecho, y la campaña comienza este lunes día 1. Actualmente, lo que se está haciendo es remitir a la página del FEGA a la que todos los agricultores no tienen las mismas posibilidades de acceder, por no tener los conocimientos necesarios para el uso de esta aplicación informática.