El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha planteado al Gobierno central que solicite a las autoridades comunitarias la activación de la cláusula de salvaguardia para los cítricos y el refuerzo de los controles fitosanitarios tanto en origen como en destino ante el incremento de las importaciones de cítricos procedentes de países terceros.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell durante el acto del primer corte de cítricos, celebrado en la Finca Santa María d’Aigües Vives, en el que también han participado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el director general de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Cítrics Valencians’, José Enrique Sanz.

De hecho, las importaciones de cítricos procedentes de países como Sudáfrica han alcanzado, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las 616.000 toneladas, lo que representa más del 35% de las importaciones comunitarias de cítricos, y suponen un alto riesgo de entrada de plagas y enfermedades como la mancha negra.

El jefe del Consell ha señalado que “hemos reivindicado y reclamado garantías para que los productos que vienen de fuera lleguen en las mismas condiciones en las que se obliga a trabajar a los agricultores valencianos”, sobre todo, después de los acuerdos alcanzados por la Unión Europea con Mercosur, que afectan especialmente a los productos agrarios de la Comunitat Valenciana.

En esta línea, ha abogado por la aplicación estricta de las cláusulas de salvaguardia tanto en los puertos de origen como en los de destino y si las mercancías embarcadas no presentan las mismas condiciones de calidad que las valencianas “que se queden allí”, ha puntualizado.

El president ha destacado la labor de la Indicación Geográfica Protegida ‘Cítrics Valencians’ en la protección y garantía del origen de los cítricos valencianos, el cumplimiento de los estándares de calidad y la promoción de los productos del sector.

Asimismo, ha defendido el “fantástico trabajo que hacen los agricultores y la necesidad de que los cítricos tengan “una etiqueta que los distinga del resto, que relejen su calidad y el trato que se le da al producto desde que se planta en el árbol has que es comercializado”.