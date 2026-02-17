Pérdidas del 50%, retrasos de Agroseguro en el peritaje de daños, pero el sector onubense se esfuerza para garantizar una fresa de máxima calidad

Las recientes lluvias, acompañadas de fuertes vientos y rachas intensas, han ocasionado graves daños en el sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, provocando pérdidas que, en el caso de la fresa, han alcanzado hasta el 50% de merma de producción en determinadas explotaciones. Pese a todo, las cooperativas onubenses redoblan sus esfuerzos para garantizar una fresa de máxima calidad pese a la adversidad.

Según los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, los temporales han afectado desde hace semanas a la recolección y comercialización, situando la oferta de frutos rojos en niveles muy limitados. Además, la producción comercializada acumulada desde el inicio de campaña presenta descensos aproximados del 38 % en fresa y del 35 % en frambuesa.

Aunque la lluvia ha tenido incidencia en el desarrollo del cultivo, los mayores perjuicios han sido causados por el viento, cuyas rachas han destrozado arcos, plásticos y mallas de protección de los macrotúneles, dejando las plantas expuestas a las inclemencias meteorológicas agravando de forma notable el impacto en la producción.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN POR EL RETRASO EN LOS PERITAJES POR PARTE DE AGROSEGURO

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva se quiere poner en valor el enorme esfuerzo, la dedicación y el sacrificio diario que agricultores y cooperativas están realizando para intentar salvar la campaña. Detrás de cada kilo de fresa hay muchas jornadas de trabajo, inversiones constantes y un firme compromiso por conseguir que el producto llegue al mercado en condiciones para los consumidores.

La organización traslada además la preocupación existente por el retraso en los peritajes de la producción por Agroseguro, tanto en fresa, arándano como frambuesa. Esta demora obliga a muchos agricultores, ante la necesidad urgente de mantener el cultivo limpio y exento de problema fúngicos, a retirar la fruta deteriorada de estos cultivos extremadamente delicado, sin poder esperar a la visita del perito, asumiendo un riesgo añadido y una importante carga económica.

En este sentido, se considera razonable que, en el contexto actual en el que los agricultores pueden disponer de medios gráficos inmediatos, como fotografías georeferenciadas, realizadas con sus teléfonos móviles, Agroseguro, habilite mecanismos que permitan aceptar dichas pruebas visuales para agilizar los procedimientos de valoración de daños. Esta medida facilitaría una respuesta más rápida, evitaría nuevas pérdidas y contribuiría a proteger un cultivo estratégico para la economía y el empleo de la provincia de Huelva.

Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva subraya que, incluso en un escenario tan adverso como el actual, el sector mantiene su prioridad de garantizar al consumidor una fresa de máxima calidad, fruto del trabajo constante, la profesionalidad y el compromiso de miles de familias vinculadas a la agricultura onubense.