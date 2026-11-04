PepsiCo y Earthworm Foundation destacan los avances en la expansión de la agricultura regenerativa en Europa

PepsiCo y Earthworm Foundation anuncian avances relevantes en su colaboración para impulsar la transición hacia la agricultura regenerativa en Europa. Más de 250 agricultores de España, Francia y Turquía participan en programas adaptados a las necesidades de cada territorio, diseñados para reforzar la resiliencia de las explotaciones agrícolas, favorecer la productividad a largo plazo y promover la adopción de prácticas regenerativas en algunas de las principales zonas agrícolas de Europa.

Con el objetivo de apoyar a los agricultores en el desarrollo de su actividad y fortalecer la capacidad de sus explotaciones, la colaboración entre agricultores, proveedores, cooperativas y otros agentes locales contribuye a impulsar prácticas regenerativas que refuerzan la resiliencia de las explotaciones y favorecen una producción de alimentos más sostenible. Al mismo tiempo, contribuye a garantizar un suministro sostenible de ingredientes clave para marcas tan conocidas como Lay’s y Doritos.

Aunque cada programa presenta características diferentes, todos comparten un mismo principio: para extender la agricultura regenerativa es fundamental fomentar la colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor, ofrecer apoyo práctico a los agricultores y desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones agrícolas de cada territorio. Mediante la combinación de asesoramiento técnico, conocimiento local e intercambio de experiencias, esta colaboración está contribuyendo a impulsar la agricultura regenerativa de acuerdo con las particularidades de cada región, generando beneficios que van más allá de las propias explotaciones agrícolas.

ESPAÑA: PROGRAMAS ADAPTADOS CON FOCO EN LA ADOPCIÓN DE AGRICULTURA REGENERATIVA

En España, PepsiCo y Earthworm Foundation se han centrado en comprender las barreras prácticas y económicas que dificultan la adopción de prácticas de agricultura regenerativa. Para ello, han evaluado a proveedores de cultivos de oleaginosas, girasol, y maíz, realizado visitas de campo y entrevistado a agricultores.

La información obtenida ha permitido desarrollar un programa de apoyo adaptado a las necesidades específicas de los agricultores, adaptado a los cultivos y a las zonas geográficas donde se encuentran las explotaciones. El resultado es un programa diseñado desde el inicio a partir de las aportaciones de agricultores y proveedores.

“Como agricultor de maíz, valoro especialmente la oportunidad de adoptar prácticas de agricultura regenerativa con apoyo técnico. Gracias al proyecto, estoy aprendiendo nuevas formas de mejorar la salud del suelo y la eficiencia de mi explotación. Quiero seguir avanzando en este camino porque creo que aporta beneficios tanto a mi cultivo como al futuro de mis tierras», ha afirmado Jordi Toledo Riera, agricultor de Extremadura (España).

Uno de los programas impulsado por la Fundación PepsiCo es VivaOliva, una iniciativa que este año celebra su segunda edición y que tiene como objetivo fomentar la adopción de prácticas de agricultura regenerativa en los olivares de Jaén. El programa incluye acciones de formación y acompañamiento personalizado, desarrolladas por entidades como Earthworm Foundation, que permiten a agricultores y proveedores conocer y poner en práctica estas técnicas de primera mano, así como resolver dudas y recibir asesoramiento personalizado.

FRANCIA: APROVECHANDO LAS REDES DE AGRICULTORES YA CONSOLIDADAS

En Francia, este enfoque se materializa a través de RE’COL’TE, una iniciativa dotada con 1,5 millones de euros que apoya a 175 agricultores de la región de Alta Francia (Hauts-de-France). Liderado por Earthworm Foundation, el programa reúne a PepsiCo, Nestlé, Tereos, las cooperativas Agora y Unéal, la empresa comercializadora de cereales Groupe Carré y ADEME, la Agencia Francesa de Transición Ecológica, con el objetivo común de mejorar la salud del suelo e impulsar la agricultura regenerativa.

Mediante la combinación de financiación pública, inversión privada y conocimientos agronómicos, la iniciativa facilita a los agricultores el acceso a un apoyo coordinado y contribuye a reducir algunas de las barreras que pueden dificultar la adopción de estas prácticas.

El programa se basa en la experiencia de Sols Vivants (Suelos Vivos), una iniciativa de Earthworm Foundation que ha obtenido resultados positivos y que permite conectar a PepsiCo con una red de productores de oleaginosas que ya aplican prácticas de agricultura regenerativa.

Al aprovechar las redes de agricultores existentes, el conocimiento local y los recursos disponibles sobre el terreno, esta colaboración facilita el intercambio de conocimientos, mejora la eficiencia y amplía el alcance de la agricultura regenerativa a diferentes rotaciones de cultivos y sistemas agrícolas, generando beneficios tanto para los agricultores como para el medioambiente.

TURQUÍA: APOYO PRÁCTICO PARA IMPULSAR LA AGRICULTURA REGENERATIVA

En Turquía, el programa se centra en facilitar la aplicación práctica de la agricultura regenerativa entre los productores de remolacha azucarera. Para ello, combina visitas de campo, análisis del suelo, formación técnica y acompañamiento continuo, con el objetivo de ayudar a los agricultores a incorporar prácticas regenerativas adaptadas a las condiciones agrícolas de cada zona. Actualmente, el programa abarca unas 480 hectáreas y continúa ampliándose a medida que se introducen y prueban nuevas prácticas sobre el terreno.

Archana Jagannathan, directora de Sostenibilidad de PepsiCo para Europa, Oriente Medio y África, ha señalado: «La agricultura es una parte fundamental de nuestro negocio y los agricultores ocupan un lugar central en nuestros esfuerzos por contribuir a un sistema alimentario más resiliente y sostenible. Su éxito es esencial no solo para el futuro de la agricultura, sino también para garantizar a largo plazo el suministro de ingredientes y la protección de las comunidades y los ecosistemas de los que depende la producción de alimentos.

Por eso, estamos comprometidos con impulsar la agricultura regenerativa mediante soluciones que respondan a las necesidades reales de los agricultores. En España, Francia y Turquía, trabajamos junto a agricultores, proveedores, cooperativas y expertos locales para desarrollar iniciativas adaptadas a las condiciones y prioridades de cada territorio. Aunque cada programa es diferente, todos comparten un mismo objetivo: proporcionar a los agricultores los conocimientos, las herramientas y el apoyo que necesitan para reforzar la resiliencia de sus explotaciones, mejorar su productividad y contribuir a definir el futuro de la agricultura”.

Bastien Sachet, CEO, de Earthworm Foundation, ha señalado: “Con el paso de los años, hemos aprendido a reconocer el suelo como lo que realmente es: una de las infraestructuras naturales más valiosas. Cuando el suelo se degrada, no solo se pone en riesgo la agricultura, sino que también se ven afectados el agua, la biodiversidad, la resiliencia frente al cambio climático y, en última instancia, la sociedad en su conjunto.

Nuestra experiencia en España, Francia y Turquía nos ha demostrado que no existe una solución única para todos los territorios. Al desarrollar programas adaptados a las realidades locales y a las necesidades de los agricultores, podemos reforzar la resiliencia de las explotaciones y generar beneficios duraderos para las comunidades agrícolas y el conjunto del sistema alimentario. Sin embargo, no podemos conseguirlo solos. Para acelerar la transición hacia la agricultura regenerativa es necesario que todos los actores implicados avancen en la misma dirección. Por eso, es especialmente positivo ver cómo compañías como PepsiCo invierten en esta transformación y contribuyen a impulsarla”.