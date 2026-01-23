Pedro Sánchez respalda que se aplique el acuerdo UE-Mercosur pese al voto en la Eurocámara y la oposición del sector agrario

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó este jueves que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se aplique pese a la decisión de enviarlo a la Justicia europea del Parlamento Europeo y los avisos que ya se oyen desde el sector para no actuar en contra de la voluntad de los ciudadanos en general y del sector agrario en particular.

Sánchez defendió esa aplicación después de que la Eurocámara decidiera este miércoles remitir el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar si es compatible con los tratados comunitarios.

El jefe del Ejecutivo señaló que el Consejo ya se ha pronunciado al respecto y se trata de una cuestión regulada en los Tratados.

«Como ha pasado en otros acuerdos comerciales, será dirimido lo que considere la justicia en relación con la legalidad o no con algunos aspectos, pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se aplique», subrayó.

Sánchez señaló además que, en el actual contexto geopolítico, Europa debe acelerar su integración económica y ampliar alianzas comerciales. «Empezando -apostilló- por la aplicación, aunque sea provisional pero inmediata, del acuerdo firmado con Mercosur».

MERCOSUR VA EN LA MISMA LÍNEA Y PIDE RAPIDEZ EN LA APROBACIÓN

Por su parte, los Parlamentos y Gobiernos de los países del Mercosur coincidieron este jueves en que quieren una ratificación rápida del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), con miras a influir en Bruselas para que apruebe su entrada en vigor provisional.

Los cuatro miembros permanentes del Mercosur iniciarán los trámites para la ratificación interna del acuerdo a partir de febrero, tan pronto concluya el receso parlamentario estival, y todos ellos se proponen ser los primeros en concluir el trámite.

Paraguay, país donde el sábado pasado se celebró la ceremonia de firma del acuerdo, parece ser el que tiene más prisa: el presidente Santiago Peña quiere una ratificación exprés que esté lista en marzo, aunque Brasil, Uruguay y Argentina también prevén tenerlo todo firmado en pocos meses.