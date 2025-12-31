Pedro Barato tiene claro quién es el responsable del actual rumbo de la PAC: «Basta con que Pedro Sánchez diga que no y se deberá cambiar»

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cambie el actual rumbo de la Política Agraria Común europea «porque basta con que un presidente diga que la PAC no sale adelante para que se corrija».

A través de un comunicado remitido este martes a los medios de comunicación con motivo de la inauguración de la nueva sede autonómica de Asaja CyL, Barato ha subrayado que «la gran crisis del campo español se llama cultivos herbáceos» y ha reclamado que España se alinee con Italia y Francia en la defensa de un acuerdo de Mercosur diferente.

En concreto, ha pedido que este acuerdo beneficie a las exportaciones españolas y exija total correspondencia a todas las importaciones, de modo que los productos de terceros países cumplan con las mismas normas que se exigen a los agricultores europeos.

EN ENERO SE ANUNCIARÁ UN NUEVO CALENDARIO DE MOVILIZACIONES TANTO A NIVEL NACIONAL COMO EUROPEO

Respecto a las movilizaciones, ha dicho que será a mediados de enero cuando se anunciará el calendario, tanto a nivel nacional, como provincial y autonómico, además del ámbito europeo, en la línea con las recientes protestas en Bruselas en las que ha participado activamente Asaja.

En el acto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, acompañada por el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha sido la encargada de inaugurar las nuevas oficinas de ASAJA de Castilla y León en Valladolid. Un acto que ha reunido a la Junta Directiva de la OPA, presidida por Donaciano Dujo, acompañado por el secretario general, José Antonio Turrado y los presidentes y representantes de las nueve organizaciones provinciales en la Comunidad Autónoma.

Durante la visita, la consejera de Agricultura ha valorado la labor desempeñada por ASAJA en defensa y servicio del campo, y en especial su compromiso para lograr acuerdos comunes en favor del modelo de agricultura profesional de Castilla y León, y ha agradecido especialmente el compromiso de los que dan un paso al frente en las organizaciones “y dedican desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para lograr mejoras para todos los agricultores y ganaderos”.