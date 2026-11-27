LA UNIÓ Llauradora exige a la Conselleria de Agricultura que destine íntegramente a la promoción de los cítricos valencianos los 500.000 euros correspondientes a la anualidad de 2026 del contrato de publicidad y promoción y que ejecute esta partida antes de que finalice el año. La organización considera que la campaña debe ponerse en marcha de manera inmediata, cuando la fruta valenciana ya está en el mercado y los citricultores necesitan dar salida a sus cosechas.

La reivindicación llega en un momento complicado para el sector, con unos precios ajustados en origen que siguen presionando la rentabilidad de las explotaciones. Para LA UNIÓ, reforzar la visibilidad de las naranjas y mandarinas valencianas durante la temporada comercial puede contribuir a estimular las compras y a que los consumidores identifiquen con mayor facilidad el origen de la fruta que adquieren. Además, la campaña debe servir para impulsar la comercialización de las variedades que concentran una mayor superficie y volumen de producción en la Comunitat Valenciana, aprovechando especialmente la proximidad de la Navidad y la llegada del frío, dos periodos en los que tradicionalmente aumenta el consumo de cítricos.

La organización insiste en que la promoción debe llegar cuando el agricultor tiene la producción disponible para vender, no cuando la campaña comercial ya ha pasado. Por ello, considera que no se puede demorar más la puesta en marcha de las actuaciones comprometidas para este ejercicio.

LA CAÍDA DEL CONSUMO AGRAVA LA SITUACIÓN

LA UNIÓ advierte, además, de la evolución negativa del consumo de cítricos. Entre 2023 y 2025, las compras de naranja en los hogares descendieron un 8,1%, mientras que las de mandarina aumentaron un 3,5% y las de limón, un 8,9%. Sin embargo, la tendencia más reciente refleja retrocesos en los tres productos. En los doce meses hasta julio de 2026, las compras de naranja, mandarina y limón disminuyeron respecto al mismo periodo anterior, con una pérdida conjunta cercana a las 58.000 toneladas consumidas. Estos datos refuerzan la necesidad de desarrollar una campaña que ponga en valor la calidad, la proximidad y el origen de los cítricos valencianos, y que contribuya a recuperar el interés de los consumidores por estos productos.

LA UNIÓ reclama además a la Conselleria que concrete qué actuaciones tiene previsto desarrollar con los 500.000 euros de 2026 y que haga público su calendario de ejecución. La campaña debe incluir acciones promocionales en los puntos de venta y presencia en los medios de comunicación, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del mercado estatal.

La organización considera imprescindible conocer los canales de difusión, el alcance previsto y las fechas de las distintas iniciativas para comprobar que la inversión llega efectivamente al consumidor y se desarrolla durante el periodo en el que los cítricos valencianos están disponibles en el mercado.

Asimismo, LA UNIÓ reclama transparencia sobre el grado de ejecución de los fondos previstos para 2025 y pide que se publiquen los resultados de las campañas realizadas, con el fin de evaluar su impacto y la eficacia de los recursos públicos empleados.

UNA PARTIDA ESPECÍFICA PARA CONTINUAR EN 2027

La reivindicación de la organización no se limita a la anualidad actual. El contrato general de publicidad de la Generalitat contempla para 2027 una cantidad que supera los dos millones de euros, por lo que LA UNIÓ pide a la Conselleria que concrete qué importe destinará específicamente a promocionar los cítricos valencianos y que garantice una dotación suficiente para dar continuidad a estas actuaciones.

La organización considera que la promoción no puede plantearse como una acción puntual, sino como una herramienta estable de apoyo al sector, especialmente en un contexto de dificultades de comercialización, presión sobre los precios y retroceso del consumo de algunos productos.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, señala que «la fruta valenciana ya está en el mercado y los citricultores necesitan que la promoción empiece ahora. Pedimos a la Generalitat que destine los 500.000 euros de este año a promocionar nuestros cítricos antes de que acabe el año y que garantice los recursos para continuar haciéndolo en 2027».